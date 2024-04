Dráma

Felgyújtotta magát egy férfi a Trump-per előtt

Felgyújtotta magát egy férfi a volt amerikai elnök, Donald Trump "hallgatási pénzekkel" kapcsolatos pere előtt New Yorkban. A lángokat végül eloltották, de nem tudni, hogy a férfi belehalt-e sérüléseibe.



A drámai incidens péntek délután történt, nem sokkal azután, hogy kiválasztották és leültették a végső esküdtszéket.



A videofelvételeken látszott, hogy a férfi lángokba borult, miközben felegyenesedve térdelt, kezeit a feje mögött tartva. Miután körülbelül egy percig égett, a láthatóan elszenesedett férfi a földre rogyott, és a rendőrök eloltották.



Az esetet több amerikai hírcsatorna, köztük a Fox és a CNN is élőben közvetítette. Amikor a Fox riporterei felfogták, hogy mi történik, az egyikük hallható volt, amint azt mondja kollégáinak, hogy keressenek a teherautójukban egy tűzoltó készüléket.



A tűz eloltása után a rendőrök a férfi testét tűzoltópokróccal takarták le, mielőtt a mentőautóba tették. Nem tudni, hogy túlélte-e a megpróbáltatásokat.



Az sem világos, hogy a férfi tiltakozásul gyújtotta-e fel magát. Szemtanúk a CNN-nek elmondták, hogy a férfi szórta a röpcédulákat, mielőtt benzinnel leöntötte magát, és meggyújtott egy gyufát. A New York-i rendőrség újságíróknak azt mondta, hogy a rendőrök "még gyűjtik az információkat" a történtekről.