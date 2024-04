Oroszország

FSZB: bűnözők és terroristák által használt 612 SIM-dobozt foglaltak le Oroszországban

Oroszország 42 régiójában a hatóságok 612 SIM-dobozt és több mint 300 ezer SIM-kártyát foglaltak le, amelyeket diverzánsok és terroristák is használhattak - közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közönségkapcsolat-központja.



Harminc személy ellen csalás, további kettő ellen számítógépes információkhoz való illegális hozzáférés miatt indult büntetőeljárás. Őrizetbe vettek egy szentpétervári lakost is, aki a hatóságok szerint ukrán terrorszervezetek érdekében aktiválta orosz szolgáltatók SIM-kártyáit. A SIM-dobozokat márciusban, 177 helyszínen elvégzett házkutatás során foglalták le az FSZB és az orosz belügyminisztérium emberei.



"SIM-dobozok tulajdonosai törvénybe ütköző tevékenységének vetettek véget, amelyeken keresztül illegálisan aktiválták közösségi hálózatok, üzenetküldők, pénzügyi tárcák és bankszámlák profilját, amelyeket a többi között diverzáns akciókra és terrorista tevékenységre használtak" - állt az FSZB által kiadott közleményben.



A szolgálat rámutatott, hogy egy-egy SIM-doboz akár több száz SIM-kártya egyidejű használatát is lehetővé teszi, és tömeges üzenetküldésre és telefonálásra is használható. A bűnözők az ilyen eszközöket félrevezető információ és terrorista fenyegetésekről szóló hamis üzenetek terjesztésére használják.



Irina Volk, az orosz belügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy a lefoglalt SIM-dobozok és szerverállomások összkapacitása naponta több mint 40 millió csalárd hívás lebonyolítását tette lehetővé. Volk szerint a belügyi tárca szakemberei összesen 937 SIM-bankot és 11 szerverállomást lepleztek le és különböző szolgáltatók legalább 277 ezer SIM-kártyáját vonták ki az "árnyékforgalomból".



A belügyi szóvivő szerint az eszközöket tömeges üzenetküldésre, a SIM-kártyák aktiválására és a nemzetközi telefonforgalom orosz hálózatokra való átkapcsolására használták. Hozzátette, hogy 44 személyt vádoltak meg bankszámlákról történő pénzlopással.



"Megszüntették a bűnügyi telefonforgalom nagy lokációinak működését, amelyek a bűntársak számára lehetővé tették, hogy Ukrajna területéről telefonáljanak és hackertámadásokat hajtsanak végre, amelyek célja az Oroszországi Föderáció kereskedelmi szervezetei és állami hatóságai munkájának destabilizálása volt" - tette hozzá Volk.