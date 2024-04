Oroszország

Hét évre ítéltek hazaárulás ügyében egy hiperszonikus fegyvert kidolgozó orosz szakembert

Alekszandr Kuranov, aki a nyolcvanas évek vége óta foglalkozik a hiperszonikus eszközök elméletével, külföldi állampolgárnak adhatott át államtitkot tartalmazó információt. 2024.04.19 07:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétévi fegyházbüntetésre ítélte hazaárulás ügyében Alekszandr Kuranovot, a Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatói Vállalata (NIPGSZ) volt vezérigazgatóját és főkonstruktőrét csütörtökön a szentpétervári városi bíróság.



A szigorúan titkosnak minősített ügyet zárt ajtók mögött tárgyalta a bíróság. Darja Lebegyeva, a szentpétervári bíróság szóvivője nem részletezett "kivételes körülményekkel" magyarázta, hogy Kuranov "csak" hét évet kapott, holott a hazaárulásért a törvény legkevesebb 15 évet ír elő. Szakértői kommentárok szerint a tudós vádalkut köthetett. Halmazati büntetésként 100 ezer rubel (mintegy 400 ezer forint) bírságot is kiszabtak rá.



Az orosz médiában korábban megjelent közlések szerint a 2021 augusztusában őrizetbe vett Kuranov, aki a nyolcvanas évek vége óta foglalkozik a hiperszonikus eszközök elméletével, külföldi állampolgárnak adhatott át államtitkot tartalmazó információt. Az Interfax hírügynökség egy informátora szerint a konstruktőr kutatásai iránt az Egyesült Államok és Kína mutatott érdeklődést.



Kuranov a műszaki tudományok doktora, a Szentpétervári Állami Műszaki Egyetem vezetési rendszerek és technológiák tanszékének professzora, a Lenyinyec holdinghoz tartozó NIPGSZ Nyrt. vezérigazgatója és főkonstruktőre volt. 1988 óta dogozott a Lenyinyecnél. Több éven át szervezője volt a Termokémiai és plazmafolyamatok az aerodinamikában című orosz-amerikai szimpóziumnak.



Az RBK című gazdasági lap szerint Kuranov vezetésével és személyes részvételével kutatások és kísérleti tanulmányok folytak a hiperszonikus légköri sebességű repülés új koncepciójának (az Ajax-koncepciónak) és a hiperszonikus technológia fő irányainak kidolgozására. A Interfax szerint az Ajax repülőszerkezet létrehozására vonatkozó elképzelések a szovjet időkig nyúlnak vissza, de a 2000-es években is folytak vele kapcsolatos munkálatok.



A Lenyinyec holding elnöke Anatolij Turcsak, a Szentpétervári Iparosok és Vállalkozók Szövetségének elnöke és az Orosz Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának tagja, a kormányzó Egységes Oroszország párt főtanácsa titkárának, Andrej Turcsaknak az apja. Turcsak másik, idősebbik fia, Borisz a holding vezérigazgatója.



A Rigában szerkesztett Meduza orosz ellenzéki hírportál összesítése szerint Oroszországban 2018 óta legkevesebb 12 tudóst vádoltak meg hazaárulással, köztük olyanokat is, akik hiperszonikus témákkal foglalkoztak.