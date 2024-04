Ukrajnai háború

Az ukrán hírszerzés főnöke reméli, hogy folytatódnak a támadások oroszországi területeken

Kijev célja, hogy az orosz lakossággal megértesse: Vlagyimir Putyin, a Kreml feje nem képes megakadályozni, hogy Oroszország belesodródjon a háborúba. 2024.04.18 16:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrán katonai vezetésnek van terve Oroszország katonai potenciáljának csökkentésére - szögezte le Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés főnöke, reményét fejezve ki, hogy folytatódni fognak az oroszországi területek elleni támadások.



"Olyan tervet javasoltunk, amely az orosz harci képességek csökkentését célozza. Ez sok területet lefed, mint például a hadiipar, a kulcsfontosságú katonai létesítmények, repülőterek, parancsnoki és irányító állások támadását" - fejtette ki az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnökségének vezetője a The Washington Post című amerikai lapnak adott nyilatkozatában, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett csütörtökön. Elmondta, hogy a tervek között több, határon átnyúló támadás szerepel, amelyet orosz önkéntesek hajtanak végre az ukrán hírszerzés támogatásával, valamint további dróncsapások. Szavai szerint Kijev célja, hogy az orosz lakossággal megértesse: Vlagyimir Putyin, a Kreml feje nem képes megakadályozni, hogy Oroszország belesodródjon a háborúba. "Ha mondjuk, Szentpéterváron vagy, és csak a tévében látod a háborút, mindig támogatni fogod annak folyatását. Az emberek viszont idegesek lesznek, amikor valamilyen létesítményt támadás ér az otthonuk közelében" - jegyezte meg.



Budanov rámutatott arra, hogy a pusztítás nagy részét az orosz területeken éppen az ukrán drónokra kilőtt orosz SZ-300-as légvédelmi rakéták okozták a közelmúltban. "Valójában az a kár, amit ezek a (légvédelmi) rakéták okoznak, sokkal nagyobb, mint amennyi kárt egy drón okozhat" - magyarázta. Arra a tisztázó kérdésre, hogy ezek szerint folytatódnak-e az ukrán támadások oroszországi területeken, Budanov azt válaszolta, hogy bízik benne.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a főügyészség nyilvánosságra hozta, hogy az SZBU munkatársai őrizetbe vettek a keleti Harkiv megyében egy helybeli iskolabuszsofőrt, aki Kazacsa Lopany falu orosz megszállása közben a buszon szállította az oroszországi Belgorod és az ukrajnai falu között oda-vissza az orosz katonákat. A nyomozás során kiderült, hogy az 59 éves iskolabuszsofőr faluja elfoglalása során felajánlotta segítségét a megszállóknak az Ukrajna elleni háborúban. A gyanúsított az iskolabuszt zöldre színezte át, orosz jelképeket festett rá, és azon szállította az egymást váltó orosz katonákat. Ezen felül támadó fegyvereket és lőszert is szállított Oroszországból az orosz csapatok részére.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebokon jelentette be, hogy az ukrán védelmi ipar először áprilisban bocsát ki tíz darab Bohdana önjáró tüzérségi egységet. "Májusban és azután pedig még többet" - tette hozzá.

Illja Jevlas, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy a csütörtökre virradó éjjel végrehajtott orosz dróntámadás fő célpontja a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk város volt. Hozzátette, hogy az ukrán erők az összes drónt a levegőben megsemmisítették.



Dmitro Brizsinszkij, a csernyihivi katonai közigazgatás vezetője szintén egy tévéműsorban tájékoztatott arról, hogy az észak-ukrajnai várost ért szerdai orosz támadás következtében 18 helyi lakos vesztette életé és 78 sebesült meg. Harminchét embert szállítottak kórházba, akik közül 12 állapota súlyos. Huszonnyolc ház - 419 lakás - károsodott, egy ház pedig teljesen megsemmisült.



Szerhij Liszak, a keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy az orosz erők rakétacsapást mértek a régió központja, Dnyipro város térségére, a támadásban két helyi lakos sérült meg.



Az északkeleti Szumi megye katonai közigazgatása arról tájékoztatott a Telegramon, hogy az elmúlt napban az orosz hadsereg irányított légibombákat és öt aknát dobott a régióra. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.



Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében szereplő összesítés szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette a 457 ezret. Az ukrán erők előző nap megsemmisítettek egyebek mellett három orosz harckocsit, 13 tüzérségi fegyvert és öt drónt.