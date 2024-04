Védelem

Ursula von der Leyen: az EU-nak a következő öt évben fel kell turbóznia védelmiipari kapacitásait

Az EU-nak a következő öt évben fel kell turbóznia védelmiipari kapacitásait, Európának többet, jobban és európai módon kell költenie erre - hívta fel a figyelmet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Brüsszelben.



A testület vezetője az Európai Védelmi és Biztonsági Csúcstalálkozón mondott vitaindító beszédében kiemelte: meg kell kezdeni a munkát az uniós biztonsági architektúra kiépítésével kapcsolatban, "a szükséges gyorsasággal és politikai akarattal." Ennek részeként lesznek olyan központi intézkedések, amelyek továbbra is a tagállamok kezében maradnak. A tagállamok lesznek felelősek a csapataikért és az ehhez kapcsolódó valamennyi döntésért - taglalta.



Hozzátette, hogy Európának azonban olyan területeken is vannak eszközei és felelősségei, amelyek kritikusak a védelem szempontjából, az egységes piactól a kutatásig, az innovációtól az iparig. "Európa egyesített pénzügyi, strukturális és politikai erejét ott kell felhasználnunk, ahol a legnagyobb hatást érhetjük el. Mert Európa védelme egész Európa feladata - a tagállamok és az uniós intézmények szoros együttműködésével" - mutatott rá.



Véleménye szerint, az EU-nak három fő területre kell összpontosítania: a felkészültségre, a beruházásokra és a partnerségekre. Mint mondta, uniós szinten sokat lehet tenni, például a kockázatok azonosítása és a fenyegetettségi helyzet rendszeresebb értékelése terén, a katonai és polgári területek koordinálásában is. Fontos szempontnak nevezte az innovációt, mivel "biztosítani kell Európa előnyét azon új technológiák terén, amelyeket a világ különböző konfliktusaiban vetnek be."



Von der Leyen hangsúlyozta: Ukrajna támogatása továbbra is prioritás, mivel a háború egyre véresebbé, intenzívebbé válik és egyre jobban elhúzódik.



"Új európai védelmi gondolkodásmódra lesz szükség, a tagállamoktól az intézményeken át az iparig és a befektetőkig, valamint politikai és erkölcsi bátorságra, hogy kiálljunk Ukrajna mellett " - hangoztatta.



Felhívta a figyelmet, hogy egy esetleges "orosz győzelem, a többszörös fenyegetésekkel és konfliktusokkal való felkészületlen szembenézés ára sokkal nagyobb, mint amit Európa megengedhet magának."



Irán hétvégi Izrael elleni offenzívájáról szólva kiemelte: ezt a támadást "nem szabad elszigetelten szemlélni, mivel véleménye szerint, ez a "a tekintélyelvűek új ligájának legújabb szándéknyilatkozata volt."



Azt is megerősítette, hogy egy, a védelem terén szuverénebb Európa, soha nem fogja befolyásolni a NATO-szövetség fontosságát és szükségességét, hanem inkább erősebbé teszi.