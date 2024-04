Ukrajnai háború

Ukrán belügyminiszter: tovább nőtt a csernyihivi áldozatok száma

Tizennégyre emelkedett a reggeli orosz rakétatámadás miatt az észak-ukrajnai megyeszékhelyen, Csernyihivben elhunytak száma, és legalább hatvanan sérültek meg - közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter a Telegramon.



A tárcavezető hozzátette, hogy a sérültek között legalább két gyermek van. Andrij Podorvan, Csernyihiv megye kormányzójának tanácsadója egy tévéműsorban elmondta, hogy a sérültek közül több tucatot szállítottak kórházba. Az országos rendőrség a Telegramon közölte, hogy jelenleg hat embert tartanak nyilván eltűntként.



A rendőrség háztól házig jár a megrongálódott épületeknél, segít a sebesülteken, és pszichológusok is dolgoznak a helyszínen. A Csernyihiv megyében működő belügyi szervek és a tárca alkalmazottai véradást szerveztek a sérültek számára" - tette hozzá Klimenko. A halálos áldozatok között van egy 25 éves rendőrhadnagy is. A nő otthon volt betegszabadságon, és halálos repeszsérülést szenvedett.



Podorvan tájékoztatása szerint a megyeszékhely központját ért rakétacsapásban megrongálódott egy volt szálloda épülete, amely az elmúlt években nem üzemelt. A közelben számos többszintes lakóépületben is károk keletkeztek, javarészt az ablakok törtek ki és a homlokzatok károsodtak. Megrongálódott egy helyi kórház és egy felsőoktatási intézmény egyik épülete is, továbbá több tucat a becsapódási hely közelében álló autó. A megye kormányzója, Vjacseszlav Csausz tájékoztatása szerint egy nyolcemeletes épület megsemmisült. Olekszandr Lomako hozzátette, hogy az előzetes adatok szerint 16 többszintes lakóházat rongált meg az orosz támadás, de a károk felmérése még tart.



A megye kormányzója a csernyihivi közszolgálati műsorszolgáltatónak a légierőtől származó előzetes információkra hivatkozva elmondta, hogy az orosz erők három Iszkander típusú harcászati rakétával támadták meg a várost.



Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az X portálon hangsúlyozta, hogy ártatlan emberek estek áldozatul, akik nem haltak vagy sérültek volna meg, ha Ukrajna elegendő védelmi képességgel rendelkezik. Felszólította Ukrajna partnereit, hogy biztosítsanak további légvédelmi rendszereket országának. Németországnak viszont megköszönte, hogy már meghozta azt a döntést, hogy Ukrajnát egy további Patriot légvédelmi rendszerrel, valamint ahhoz való rakétákkal látja el. "Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legújabb kapcsolataira építve, a G7 országcsoporthoz tartozó szövetségeseinkkel e heti olaszországi találkozóimon arra fogom biztatni a többi partnert is, hogy kövessék a német példát" - jegyezte meg a miniszter.

Szerdára virradó éjjel az orosz erők rakéta-sorozatvetőkkel nyitottak tüzet az északkelet-ukrajnai Szumi megyében lévő Bilopillja településre - hozta nyilvánosságra a Telegramon a megyei kormányzó hivatal. A közlés szerint egy helyi lakos sérült meg, valamint energetikai létesítményekben keletkeztek károk, egy gáz- és egy villanyvezeték rongálódott meg, utóbbi miatt 746 háztartás maradt áramellátás nélkül.



Az ukrán energetikai minisztérium sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy az orosz ágyúzások miatt Szumi és a vele szomszédos Harkiv megyében gázvezetékek sérültek meg, aminek következtében 800 háztartásban szakadt meg a gázellátás.



Az ukrán katonai hírszerzés a Telegramon közölte, hogy szerdán az oroszországi Szamara repülőterén megsemmisítettek egy Mi-8-as katonai helikoptert.



Az ukrán vezérkar szerdai harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában az oroszok két rakéta- és 64 légicsapást hajtottak végre, valamint 75 alkalommal nyitottak tüzet rakéta-sorozatvetőkkel az ukrán csapatok állásaira és lakott területekre, ezen felül pedig 68 katonai összecsapás volt a fronton. Az orosz támadások javarészt a Donyeck megyei Novopavlivszk környékéra összpontosultak. A vezérkar összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg meghaladta a 456 ezret. Az ukrán erők előző nap megsemmisítettek egyebek mellett négy orosz harckocsit, 15 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint két drónt.