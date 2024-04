Terrorizmus

Terrorcselekménynek minősítették az ausztráliai templomi késelést

Terrorcselekménynek minősítette az ausztrál rendőrség kedden azt a késes támadást, amelyet előző nap követtek el egy sydney-i asszír keresztény templomban, és bejelentették a feltételezett elkövető, egy 16 éves fiú őrizetbe vételét is.



A fiú négy embert sebesített meg késsel, köztük a papot a nagyváros nyugati részén található templomban. A sebesültek egyike sincs életveszélyben. Harminc embert az ijedtség miatt kellett kezelni.



Karen Webb, Új-Dél-Wales állam rendőrfőnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a történteket a vallási szélsőségesség jegyében elkövetett terrorcselekményként kezelik. Hozzátette, nem látják szükségét, hogy növeljék a terrorkészültség szintjét az országban.



Elmondta azt is, hogy a tettes már nem volt ismeretlen a rendőrség előtt, de terroristagyanúsként nem tartották nyilván. A vizsgálat szerint egyedül cselekedett, nem volt bűntársa - emelte ki Webb, hozzátéve, hogy az elkövető is megsebesült.



Közölték azt is, hogy a helyszínen a rendőrségnek kellett visszatartania egy több száz fős tömeget, hogy ne támadja meg a gyanúsítottat.

Sydney-ben két nap alatt ez volt a második késes támadás. Szombaton egy bevásárlóközpontban hat embert öltek meg, 12-en pedig megsebesültek. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök ezzel kapcsolatban kedden bejelentette, hogy felajánlották az ausztrál állampolgárságot annak a francia férfinak, aki segített feltartóztatni a pszichés betegségben szenvedő, 40 éves tettest. Damien Guerot már korábban benyújtotta állandó tartózkodási kérelmét.