USA

Folytatódik az esküdtek kiválasztása a Donald Trump elleni New York-i büntetőeljárásban

Donald Trump az első tárgyalási napon adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy véleménye szerint "nincs ügy", és az egész bűnvád mögött a demokraták állnak 2024.04.16 07:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

New Yorkban második napjába lép kedden Donald Trump volt amerikai elnök büntetőperének tárgyalása, folytatódik az esküdtek kiválasztásának folyamata.



A hétfői nyitónapon csaknem 100 beidézett lehetséges esküdtet hallgatott meg a bíró azzal a céllal, hogy olyan személyek kerüljenek a 12 tagú esküdtszékbe, akik lehetőleg mentesek az elfogultságtól, és csak a bíróságon elhangzottak alapján döntenek bűnösség vagy ártatlanság kérdésében. Közülük mintegy 50 ember elismerte, hogy nem tudna méltányos és pártatlan ítéletet mondani a perben, őket a bíró hazaküldte.



Donald Trump az első tárgyalási napon adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy véleménye szerint "nincs ügy", és az egész bűnvád mögött a demokraták állnak, ami részükről a választásokba való politikai beavatkozás, mert gátolja őt abban, hogy elnökválasztási kampányát folytathassa. A közösségi médiában közzétett üzenetében azt írta, hogy a per mögött legfőbb politikai ellenfele, Joe Biden hivatalban lévő elnök, demokrata jelölt áll.



Donald Trump emellett azt vetette az ügyet tárgyaló bíró, Juan Merchan szemére, hogy eddig nem engedélyezte számára, hogy májusban távol maradhasson a tárgyalástól legkisebb fia, Barron középiskolai ballagása miatt.



New Yorkban Alvin Bragg, a demokrata párt színeiben megválasztott kerületi ügyész emelt vádat Donald Trump ellen egy évvel ezelőtt. A vád szerint a volt elnök törvénybe ütköző módon kampányköltségként tüntetett fel még 2016-os választási kampánya idején egy nagyobb összegű kifizetést, amelyet többek között egy korábbi felnőttfilmes színésznőnek szántak annak fejében, hogy ne beszéljen a nyilvánosság előtt arról, hogy a 2000-es évek elején ismerte az akkor üzletemberként tevékenykedő Donald Trumpot.



A vádiratban 34-rendbeli bűncselekmény szerepel, ami súlyos börtönnel büntethető. A védelem szerint az elkövetett cselekedet legfeljebb kisebb súlyú törvénysértésnek lenne minősíthető, de álláspontjuk szerint az ügy nem is kerülhetett volna bírósági szakaszba, mert az alapja elévült.



A per tárgyalása hétfőn azután indulhatott meg, hogy a New York-i fellebbviteli bíróság a múlt héten elutasította a halasztásra vonatkozó kérelmet, amelyet Donald Trump jogi képviselői nyújtottak be.



A tárgyalás várhatóan több hétig tart, akár 8 héten keresztül, és elsőfokú ítélet követi.



A volt elnök ellen összesen négy ügyben indult bűnvádi eljárás, kettő szövetségi állami hatáskörben, kettő pedig szövetségi vádemelésként.