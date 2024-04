Vasút

Három percre leállnak a holland vonatok, tiltakozásul a vasutasok elleni támadások miatt

Három percre megáll minden vonat Hollandiában szombat este, tiltakozásul a vasúti dolgozók elleni támadások miatt - jelentette be hétfőn a Holland Vasúttársaság (NS).



Az este fél 11-re tervezett akciót az NS és a vasúti dolgozók szakszervezetei kezdeményezték, miután a hétvégén egy női jegyvizsgálót lelöktek egy emeletes vonat lépcsőjéről, megrugdosták és megverték, a nő kórházi kezelésre szorult. A vasutasok szakszervezete szerint a mozdonyvezetőt is megtámadtak. A hatóságok egy fiatalkori gyanúsítottat vettek őrizetbe. Feltételezések szerint egy tinédzserekből álló csoport tagja, amely a Delft és a hágai Hollands Spoor állomás között közlekedő vonaton garázdálkodott.



"Betelt a pohár, jelzést akarunk küldeni a társadalomnak és a politikusoknak, hogy ez tényleg nem mehet így tovább. Hollandia-szerte három percre leállítjuk a vonatokat szombat este fél 11-kor, mert ebben az időpontban támadták meg kollégánkat" - nyilatkozta az NS szóvivője.



Hollandiában tavaly 1042 támadás történt vasutasok ellen, ami 8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A szóvivő szerint ezekben az esetekben nem csupán "dühös szóváltásról volt szó, hanem fenyegetésről, köpködésről és ütlegelésről is".



Wouter Koolmees, az NS vezérigazgatója elmondta, hogy azt szeretné, ha a vasúti biztonsági személyzet jobban hozzáférhetne a hatósági nyilvántartásokhoz, hogy ellenőrizhessék az utasok személyazonosságát. "Kollégáim minden nap azért dolgoznak, hogy több mint egymillió utazót eljuttassanak a céljához. Őrület, amivel nap mint nap meg kell küzdeniük. A társadalom egyre durvul" - jelentette ki.



Hozzátette: "kifogyunk az intézkedési lehetőségekből, a kormány segítségére van szükségünk. Ezt nem tűrhetjük tovább".



Az utasok és a személyzet biztonságának javítása érdekében az NS kísérleti intézkedés keretében megkezdte a vasutasok testkamerákkal való felszerelését. A vasút emellett belépési ellenőrzést vezetett be minden állomáson, és további biztonsági személyzetet kíván alkalmazni.