Erőszak

Prédikáció közben szúrtak meg egy papot - videó

Az ausztráliai Sydneyben történt incidens alig néhány nappal azután történt, hogy a város egyik bevásárlóközpontjában halálos késtámadás volt. 2024.04.15 14:09 ma.hu

Megkéseltek egy püspököt az ausztráliai Sydneyben egy online is közvetített prédikáció közben - jelentette a helyi média. Az incidens alig néhány nappal azután történt, hogy Ausztrália legnagyobb városában egy másik késes támadás hat ember halálát okozta.



A hétfői késelésről készült, a közösségi médiában megosztott videón látható, hogy a papot, akit a jelentések szerint Mar Mari Emmanuel püspöknek neveznek, prédikáció közben támadták meg. Az incidens állítólag a Christ The Good Shepherd templomban történt Sydney egyik külvárosában, Wakeleyben.



A felvételeken látható, ahogy a püspök beszél, amikor egy feketébe öltözött férfi odalép hozzá, és szúró mozdulatokat tesz az arca és a nyaka környékén. A püspök összeesik, miközben a gyülekezetből emberek próbálnak segíteni neki.



A püspökkel együtt több más embert is megkéseltek, akik mindannyian nem életveszélyes sérüléseket szenvedtek - idézte a média a helyi rendőrséget. A gyanúsítottat őrizetbe vették.



Szombaton hat ember halt meg egy késeléses támadásban Sydney egy másik külvárosában, egy bevásárlóközpontban.



A támadó, akit a rendőrség a 40 éves Joel Cauchi néven azonosított, egy hosszú pengével szurkálta meg a bevásárlóközpont látogatóit, öt nő és egy férfi halálát okozva. A rendőrök a helyszínen agyonlőtték. A támadás valószínűleg "Cauchi mentális egészségével függött össze" - közölték a hatóságok.