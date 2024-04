Izraeli-palesztin

A gázai övezet északi részébe visszatérni próbáló palesztinokat ölt meg az izraeli hadsereg

Ötre emelkedett a korábban délre evakuált, és az övezet északi részébe engedély nélkül visszatérni igyekvő megölt palesztinok száma a Gázai övezetben működő orvosi források szerint. 2024.04.14 23:27 MTI

A palesztinok megkísérelték tengerparti úton megközelíteni délről az övezet Izrael felügyelte északi részét, amikor palesztin jelentések szerint az izraeli hadsereg (IDF) katonai helikopterről tüzet nyitott rájuk.



Az IDF arab nyelvű szóvivője, Avihaj Adrei cáfolta azokat a híreket, melyek szerint a hadsereg engedélyezte volna a háború elején a harcok elől délre telepítettek visszatérését a Gázai övezet északi részébe, amelyet továbbra is harci övezetnek tekintenek.



Az IDF egységei közben tovább folytatják az iszlamista fegyveresek felszámolását és a terrorista infrastruktúra elpusztítását célzó razziákat a Gázai övezet közepén, az északi és a déli részek közötti záróvonalnál. Az övezet középső részén kilövőállásokat és indításra kész rakétákat találtak, amelyeket megsemmisítettek.



A Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt nap során 43, a háború kitörése óta 33 729 palesztint öltek meg a Gázai övezetben. Izrael ezeket a számokat megkérdőjelezi, mert nem tesznek különbséget a harcosok és a civilek között, valamint az izraeli tevékenység nyomán, vagy az iszlamista terrorszervezetek által - egyebek közt hibásan működő rakétái miatt - megöltek között.



A libanoni síita Hezbollah milíciához tartozó "Al-Manar" libanoni TV csatorna a dél-libanoni Kila faluban végrehajtott légicsapásról számolt be. Az Iránból támogatott Hezbollah bejelentette, hogy meghalt egyik munkatársa, Dzsihád Ali Abu Mahdi. A háború kitörése óta a síita szervezet 275 tagjának haláláról számolt be.



Szombat éjjel a Hezbollah is csatlakozott Izrael északi része felé kilőtt mintegy száz rakétával az iráni drón- és rakétatámadáshoz. A légvédelmi vadászgépek a lövedékek egy részét elfogták, áldozatok nem voltak.



Az izraeli hadsereg szóvivője vasárnap közölte, hogy az IDF Libanon mélyén is támadt vasárnap, a Hezbollah fegyvergyártó üzemét lőtte a Bejrúttól keletre fekvő Nabi Chit területén.