Az izraeli hadsereg meghamisította az iráni támadásról készült videót

Az izraeli hadsereg a jelek szerint hét éves felvételt illesztett be egy orosz Grad rakétaindításról egy állítólagos összeállításba, amely a hétvégi iráni rakéta- és dróncsapásokat mutatja be.



Az X-en (korábban Twitter) "Izraeliek valósága az elmúlt órákban" felirattal közzétett videó sokak szemöldökét felhúzta az interneten.



Míg a felvétel legtöbb részletén az éjszaka folyamán izraeli terület felett átrepülő rakéták láthatók, az utolsó néhány másodpercnek semmi köze sem Izraelhez, sem Iránhoz, hanem úgy tűnik, hogy egy orosz Grad rakétarendszer indításáról készült felvétel egy darabja, amely még 2017-ben került fel a YouTube-ra.



Az eltérést Mohammed Zubair X-felhasználó vette észre, aki egy bejegyzésben adott hangot tiltakozásának, és felvetette, hogy a részlet valójában 2014-es.



Az IDF nem reagált a felhasználó állítására.



A netezők megosztottak Zubair megállapításait illetően: egyesek dicsérték tényellenőrző képességét, míg mások arra mutattak rá, hogy az IDF videója inkább motivációs jellegű, és nem állítja, hogy hivatalos felvétel lenne.



Teherán az IDF becslései szerint szombatra virradó éjszaka több mint 300 rakétát és kamikaze drónt lőtt ki Izraelre. A támadás megtorlásként történt a hónap elején a szíriai Damaszkuszban lévő iráni konzulátus elleni légicsapásért, amelyben több magas rangú iráni katonatiszt halt meg. Teherán Izraelt tette felelőssé a támadásért.



Az iráni rakéták többségét állítólag lelőtték, mielőtt elérték volna az izraeli légteret. Az interneten keringő, a légicsapásokról készült, nem ellenőrzött felvételeken azonban állítólag több olyan lövedék látható, amelyek izraeli földi célpontokat találnak el.



A Times of Israel beszámolója szerint Nyugat-Jeruzsálem még nem döntött arról, hogy válaszol-e az iráni támadásra, illetve hogyan tenné ezt. Teherán azonban korábban figyelmeztette Izraelt, hogy ne tegyen megtorló intézkedéseket, mert "sokkal kiterjedtebb" válaszlépéseket foganatosítana.

