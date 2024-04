Gyilkosság

Fuss, fuss! Káosz és vérengzés egy sydneyi bevásárlóközpontban

Egy férfi szombaton halálra késelt hat embert egy forgalmas sydneyi bevásárlóközpontban, mielőtt halálos lövést kapott - közölte a rendőrség. Több százan menekültek a kaotikus helyszínről, sokan sírva vitték gyermekeiket. Nyolc ember, köztük egy 9 hónapos csecsemő, megsérült.



Az új-dél-walesi rendőrség közölte, hogy feltehetően egy 40 éves férfi a felelős a szombat délutáni támadásért a város keleti külvárosában, Bondi Junctionban lévő Westfield bevásárlóközpontban. Közölték, hogy a hivatalos azonosításig nem tudják megnevezni a férfit, de jelenleg nem tekintik a támadást terrorizmussal kapcsolatosnak.



A férfit egy rendőrfelügyelőnő lőtte le, miután megfordult és kést rántott - közölte újságírókkal Anthony Cooke új-dél-walesi rendőrfőnök-helyettes.



A késelés a bevásárlóközpontban, ahol egy különösen meleg őszi délutánon nagy volt a nyüzsgés, 15 óra 10 perc körül kezdődött, és nem sokkal később hívták a rendőrséget.



"Csak annyit mondtak, hogy fuss, fuss, fuss - valakit leszúrtak" - mondta az egyik szemtanú az ausztrál ABC TV-nek. "A támadó nagyon nyugodtan sétált, mintha egy parkban fagyizott volna. Aztán felment a mozgólépcsőkön... és valószínűleg körülbelül egy percen belül három lövést hallottunk".



Az áldozatok közül hatan - öt nő és egy férfi - illetve a gyanúsított meghaltak. Karen Webb rendőrfőnök elmondta, hogy a nyolc sérültet kórházakban kezelik. A csecsemőt megműtötték, de még korai lenne az állapotáról nyilatkozni - mondta.



"Biztosak vagyunk abban, hogy nincs folyamatos veszély, a tettes már elhunyt" - mondta Webb egy későbbi tájékoztatóján. Hozzátette: "Nem terrorista incidensről van szó".



A szemtanúk megdöbbentek a ritka erőszakos kitörésen. Ausztrália szigorú fegyvertörvényeket léptetett életbe, miután 1996-ban Tasmániában egy férfi 35 embert ölt meg és további 23-at megsebesített.



"Láttam, hogy az emberek futnak, és nem tudtam, mi történik" - mondta Ayush Singh. "Azt hittem, hogy néhány ember tréfát űz vagy valami ilyesmi, és egy idő után láttam, hogy egy késes fickó fut a gyalogjárdáról a kávézó felé, ahol dolgozom."



Azt mondta, hogy a rendőrség gyorsan megérkezett, és mindenkit felszólított, hogy maradjon nyugton.



Singh azt mondta, hogy látta a férfit, amint csak méterekkel arrébb futott, miközben egy késsel hadonászott. "Nem hallottam, hogy bármit is mondott volna" - tette hozzá. "Csak egy véletlenszerű fickó szurkálta az embereket. Őrült fickó."



Roi Huberman, az ausztráliai ABC TV hangmérnöke elmondta a csatornának, hogy az incidens alatt egy üzletben húzta meg magát.

"Hirtelen hallottunk egy lövést vagy talán két lövést, és nem tudtuk, mit tegyünk" - mondta. "Aztán az üzletben lévő nagyon ügyes ember elvitt minket hátra, ahol be lehetett zárkózni. Aztán bezárta az üzletet, majd ezután hátulról kiengedett minket, és most már kint vagyunk".



Ahogy a támadás kibontakozott, pánikba esett emberek áramlottak ki a bevásárlóközpontból, sokan gyerekekkel a karjukban. A mentősök a helyszínen sérülteket láttak el. A bevásárlóközpontot és a környező területet továbbra is lezárják, amíg a rendőrség összerakja a történteket.



"Ez egy hihetetlenül megrázó nap volt a közösségünk sok embere számára, olyan emberek számára, akik ma elmentek a boltba, egy zsúfolt bevásárlóközpontba, és aztán valami olyasvalamibe keveredtek, amit itt soha nem tudnánk elképzelni, ami sokak számára annyira felkavaró és félelmetes" - mondta Kellie Sloane, egy helyi törvényhozó.