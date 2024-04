Izraeli-palesztin

Biden arra számít, hogy Irán hamarosan megtámadja Izraelt

Joe Biden időben közeli támadást vár Irán részéről Izrael ellen - az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt a Fehér Házban pénteken. 2024.04.13 09:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Úgy fogalmazott, hogy az offenzíva "előbb, mint később" fog bekövetkezni, de megjegyezte, hogy a titkos információkat nincs módjában megosztani.



Hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok elkötelezett Izrael védelme iránt. Kijelentette: "Irán nem ér el sikert".



Arra a kérdésre, hogy mit üzen Iránnak, az elnök annyit mondott, "Ne!", amivel arra utalt, hogy ne lépjék meg, amit terveznek.



Az amerikai védelmi minisztérium illetékesei korábban pénteken arról számoltak be, hogy az Egyesült Államok további katonai eszközöket irányított a közel-keleti régióban állomásozó egységeihez erősítésként.



John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs koordinátora szintén pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok felülvizsgálta a Közel-Keleten állomásozó katonai erejének elhelyezkedését az Irán által Izrael felé megfogalmazott fenyegetés miatt.



Egy újságíróknak tartott beszélgetésen - kérdésre válaszolva - úgy fogalmazott, felelőtlenség lenne, ha az erők elhelyezkedését nem tekintenék át ebben a helyzetben, illetve bizonyos "kiigazítások" már történtek is.



Hangsúlyozta: az amerikai adminisztráció hírszerzési forrásai is megerősítik, hogy az Irán által jelentett fenyegetés hiteles és valós veszély Izrael számára, de rámutatott arra, hogy iráni vezetők nyilvánosan is megfogalmazták Izrael elleni szándékukat.



A kommunikációs koordinátor közölte, folyamatosan egyeztetnek az izraeli féllel annak érdekében, hogy biztosíthassák, Izrael képes megvédeni magát egy ilyen jellegű támadással szemben.



John Kirby arról is beszámolt, hogy a Középső Parancsnokságot vezető Michael Kurilla tábornok Izraelben tartózkodik, ahol közvetlenül tárgyal.