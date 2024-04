Kamionnal hajtott egy hivatalba Texasban egy férfi - videó

Egy ember meghalt, sokan megsebesültek Texasban, amikor egy férfi lopott kamionnal, bosszúból belehajtott az állami közbiztonsági hivatal épületébe pénteken.



A 42 éves Clenard Parker - egy hivatásos sofőr - Brenham városában egy nappal azt követően követte el a támadást, hogy a hivatalban elutasították teherautó-vezetői jogosítványának kiadását.



A férfi helyi idő szerint péntek délelőtt ellopott egy szállítmánnyal megrakott nagy méretű, 18 kerekű félpótkocsis kamiont, és nekivezette az épületnek. A helyszíni felvételek azt mutatták, hogy az épület komolyan megsérült, valamint a kamion vezetőfülkéje is roncsolódott.



A támadás halálos áldozata a kórházban hunyt el, rajta kívül 13 sérültről számoltak be a helyi hatóságok.



A település polgármestere, Atwood Kenjura sajtótájékoztatóján értelmetlen tragédiának nevezte a történteket. Hozzátette, hogy a férfi megpróbált kitolatni az épületből, és másodszor nekihajtani annak, ami a vizsgálat szerint a ház teljes összeomlásához vezetett volna.



A bosszú vezérelte elkövető sértetlenül szállt ki a kamionból, megpróbált elmenekülni, de a rendőrök elfogták, és letartóztatták.



Clenard Parker ellen az ügyészség több rendbeli bűncselekmény miatt tervez vádat emelni.

VIDEO: 📍Brenham, TX

At least 16 have been injured after a stolen semi-truck was purposely crashed into a Texas DPS office.

DPS said three were flown to the hospital in critical condition.

The driver, who is in custody, was denied a CDL license yesterday. pic.twitter.com/yt4xAjaYty