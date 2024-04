EU

Uniós biztos: elfogadhatatlan, hogy Kína kiterjeszti tevékenységét a tagállamok területére

EU és Kína kapcsolatát midig a béke és a biztonság szavatolása, a szabályokon alapuló világrend, valamint egy kiegyensúlyozott és kölcsönös kereskedelmi kapcsolatok jellemezték. 2024.04.11 13:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Bizottság elfogadhatatlannak tartja, hogy kínai rendőrörsök működésén keresztül Peking kiterjeszti tevékenységét a tagállamok területére - jelentette ki Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén szerdán.



Margarítisz Szkínász a kínai rendőrök európai tevékenységéről tartott EP-vitán hangsúlyozta, az EU aggodalommal figyeli, hogy számos uniós tagállamban kínai rendőrösök működnek.



"Az Európai Bizottság elítéli a külső befolyásolás minden formáját az uniós tagállamok területein akár állam, akár gazdasági szereplő részéről. kívüli tevékenységét jelentő feladatokat is végeznek" - fogalmazott.



Azt mondta, az EU és Kína kapcsolatát midig a béke és a biztonság szavatolása, a szabályokon alapuló világrend, valamint egy kiegyensúlyozott és kölcsönös kereskedelmi kapocslatok jellemezték. A jelenlegi gazdasági és geopolitikai helyzet megköveteli, hogy az EU és Kína nyíltan és őszintén beszéljen egymással az egyre sokasodó, problémát jelentő olyan kérdésekben, mint az emberi jogi jogsértések esetei, a kereskedelemben jelentkező egyensúlytalanság, vagy a külső befolyásolás - hangsúlyozta.



Az EU komoly lépéseket fog tenni azokkal szemben, akik az EU-n kívülről befolyást akarnak gyakorolni, a demokráciát alá akarják ásni, vagy meg akarják félemlíteni a szuverén országokban élő állampolgáraikat. Az ilyen fellépés emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság súlyos megsértését jelenti - mondta.



Kína információkat manipulál és hibrid fenyegetést jelent az európai biztonság szempontjából - jelentette ki.



"A jogállamiság és a biztonság szavatolása Európában az európai szervek feladata, azt nem lehet kiadni a kezünkből. Nem engedhetjük meg, hogy egy unión kívüli ország fenyegesse az Európában élőket. Nem kell más kormányok pajzsait is gumibotjait használni és megengedni, hogy biztonsági szerveik jelen legyenek területünkön" - tette hozzá az uniós biztos.



Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom európai parlamenti képviselője a vita során elmondott felszólalásában azt mondta, noha az EU komolyan veszi a külföldi befolyásolás kérdését, "továbbra is vak a saját autokrata tagállamai által gyakorolt befolyásolással szemben". Elmondta, Magyarországon kínai rendőrök fognak a turisták által gyakran látogatott területeken járőrözni. "Ha ez nem külföldi befolyásolás, akkor nem tudom, mit nevezünk annak" - fogalmazott.

Közölte: az Orbán-kormány, miközben az ország szuverenitásának védelméről beszél, kínai rendőröket, egy totalitárius diktatúra bűnüldöző szervét hívta be. Ez - véleménye szerint - súlyos következményekkel jár nem csak Magyarország, hanem az egész Európai Unió számára is, ugyanis - szavai szerint - az uniós polgárok nem érezhetik magukat biztonságban.



Uniós szintű stratégiára van szükség, amellyel fel lehet lépni a külföldi befolyásolással szemben, főként akkor, ha az az EU-s tagállamokon belülről érkezik - tette hozzá felszólalásában Cseh Katalin.



Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának elnöke a vitát követően magyar újságíróknak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a vita során senki nem akarta a kínai rendőrök ügyét Magyarországhoz kötni, kivéve a "dollárbaloldal hűséges képviselőjét", Cseh Katalint.



A vita ismételten arról szólt, hogy "bármilyen ürüggyel, bármilyen alaptalan rágalommal, bármilyen olyan kérdéssel, amivel bele lehet kötni a magyar kormányba", azt megtegye a magyar "dollárbaloldal" képviselője - mondta.



"A vita nem szólt másról, mint Magyarország megbüntetéséről, amiért egyértelműen nemet mondunk az unió migrációs és menekültügyi paktumára, egyértelműen kimondjuk, hogy békét szeretnénk, és nem vagyunk háborúpártiak, továbbá azért, mert egyértelműen nemet mondunk a genderpropagandára" - tette hozzá nyilatkozatában Gál Kinga.