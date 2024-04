Illegális bevándorlás

Szlovák külügyminiszter: egyértelműen elutasítjuk az EU migrációs paktumát

Szlovákia egyértelműen elutasítja az új európai migrációs és menekültpolitikát, az EU úgynevezett migrációs paktumát - jelentette ki Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön Pozsonyban, az Európai Parlament (EP) által előző nap elfogadott csomagra reagálva.



A szlovák diplomácia vezetője a téma kapcsán hangsúlyozta: az egyes uniós tagországoknak maguknak kellene döntést hozniuk a tekintetben, hogy a segítség milyen formáját választják, s mindezt bármiféle kötelező anyagi hozzájárulásra vonatkozó utasítás nélkül.



"Ennek a reformnak az elfogadása valós mutatója annak, hogy mennyire fontos megtartani a vétójogot a nemzeti érdekek érvényesítésének kulcsfontosságú területein" - szögezte le Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A tárcavezető rámutatott: a szerdai voksolást nem lehetett megvétózni, és ez volt az oka annak, hogy azt Szlovákia és más államok egyet nem értése ellenére is jóváhagyták.



Juraj Blanár leszögezte: az unió migrációs paktum hosszú távon fenntarthatatlan módszer. Hozzátette: az illegális migráció óriási kihívás, ám azt elsődlegesen az egyes tagállamok szuverén érdekeivel összhangban kell megoldani. Kijelentette: be kellene végre ismerni, hogy a schengeni térség védelme az illegális migrációval szemben elégtelen, és a migrációs paktum ezt a problémát nem oldja meg.



"Ismét elmondom: az EU külső határai védelmének megerősítésére kell összpontosítani, illetve arra, hogy az illegális migráció kiinduló országaiban történjen közbelépés" - emelte ki Juraj Blanár.



Az EP által szerdán elfogadott uniós migrációs paktum egyebek mellett kimondja, hogy a migráció által leginkább érintett tagállamok számára a többi tagállamnak segítséget kell nyújtaniuk, vagy olyan módon, hogy bevándorlókat fogadnak be a saját területükre, vagy ha ezt nem akarják, migránsonként meghatározott összeg fizetésével.