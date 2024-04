Illegális bevándorlás

Donald Tusk: Lengyelország nem egyezik bele az uniós menekültátirányítási mechanizmusba

Az Európai Parlament (EP) szerdai, a migrációs és menekültügyi csomagról szóló döntése ellenére Lengyelország nem egyezik bele az európai uniós menekültátirányítási mechanizmusba - jelentette ki esti sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő.



"A csomag az EP-ben a lengyel képviselők szavazatai ellenére nyerte el a többséget" - mondta Tusk újságírói kérdésre válaszolva.



"Meglátjuk, milyen lesz a paktum végleges formája" - tette hozzá, megjegyezve: vannak "bizonyos lehetőségei és szövetségkötési lehetőségei", ezért Lengyelországra nem fog vonatkozni a migránsok áthelyezése, illetve a be nem fogadásuk esetén vállalandó fizetési kötelesség.



Tusk nem zárta ki, hogy a júniusi EP-választások után "kissé megváltozhat a parlament politikai struktúrája, és így vagy úgy visszatérünk a témához".



A kormány azonban akkor is "megtalálja az olyan módszereket, amelyek megvédik Lengyelországot az átirányítási mechanizmustól", ha a csomag az EP-ben megszavazott formában lép életbe - fogalmazott Tusk.



A szerdai EP-szavazáson a Tusk által vezetett, az Európai Néppárt (EPP) frakciójához tartozó Polgári Platform (PO) képviselői az európai uniós migrációs és menekültügyi csomag előírásai ellen szavaztak. A lengyel kormánykoalíciós pártok közül ellenezték a csomagot a szintén az EPP-hez tartozó Lengyel Parasztpárt (PSL) tagjai is. A szintén a kormánykoalíció részét képező Új Baloldal tagjai, valamint a Lengyelország 2050 egyetlen EP-képviselője támogatták a csomag egyes részeit, vagy tartózkodtak a szavazástól. Az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) listájáról megválasztott EP-képviselők ellenezték a csomagot.