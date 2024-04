Izraeli-palesztin háború

Izraeli légicsapásban meghalt a Hamász vezetőjének három fia és három unokája

A Gázai övezetet ért izraeli légicsapásban életét vesztette a Hamász palesztin iszlamista szervezet Katarban élő vezetőjének, Iszmail Haníjének három fia és három unokája szerdán - ezt maga Haníje is megerősítette egy televíziós nyilatkozatban.



Az övezet északi részén, Gázavárostól nyugatra fekvő Sati menekülttábor területén, egy jármű ellen végrehajtott csapásban meghalt Hazam Haníje és lánya, Amal, Amir Haníje és gyermekei, Háled és Razan, valamint Muhammad Haníje.



"Hálát adok Istennek azért a megtiszteltetésért, hogy a gyermekeim és az unokáim mártírok" - mondta Haníje nem sokkal a történtek után az al-Dzsazíra pánarab csatorna élő adásában. "Minden gázai család és civil súlyos árat fizetett gyermekei vérével - és én is" - tette hozzá a terrorszervezetként kezelt Hamász külföldön élő politikai vezetője.



Április elején az izraeli rendőrség és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat letartóztatta Haníje Izraelben élő, 57 éves húgát a Beér-Seva melletti Tel-Sevában. A razzia során talált dokumentumok alapján - a rendőrség szerint - Haníje testvére súlyos biztonsági szabálysértéseket követett el, kapcsolatba lépett és közösséget vállalt a Hamász tagjaival, izraeli terrorcselekményre buzdított, és általában is támogatta a terrort.



Haníje fiai egyebek között a gázai ingatlanipart irányítják. Az izraeli sajtó jelentése szerint emellett elektromos generátoraik révén olyan áramot adnak el Gáza lakosainak, melyhez ők díjmentesen jutottak.



A Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt napon százhuszonketten haltak meg a palesztinok lakta Gázai övezetben, a fegyveres konfliktus októberi kezdete óta pedig 33 482-en. Izrael szerint azonban ezek az adatok ellenőrizetlenek, nem tesznek különbséget civilek és fegyveresek között, és felsorolják az összes halálos áldozatot, akár Izrael okozta a halálukat, akár nem.