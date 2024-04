Jog

A francia kormány megvitatta a törvénytervezetet a halálba segítés legalizálásáról

"Az életük végén lévő betegek elkíséréséről" szóló törvényjavaslatot a 2022-ben újraválasztott Emmanuel Macron köztársasági elnök második ötéves ciklusának legnagyobb társadalmi reformjaként tartják számon.

A francia kormány szerdai ülésén megvitatta a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról szóló törvénytervezetet, amelyet májusban terjeszt első olvasatra a nemzetgyűlés elé.



"Az életük végén lévő betegek elkíséréséről" szóló törvényjavaslatot a 2022-ben újraválasztott Emmanuel Macron köztársasági elnök második ötéves ciklusának legnagyobb társadalmi reformjaként tartják számon. Az államfő régóta ígéri, hogy megváltoztatja a jogszabályokat ezen a területen.



Az elnök márciusban a La Croix című katolikus napilapnak adott interjúban mutatta be a javaslat körvonalait: a "gyógyíthatatlan betegségben" szenvedő, "rövid vagy középtávon életveszélyes prognózissal" rendelkező, "teljes belátásra képes", nagykorú, nem enyhíthető szenvedéssel élő betegek lennének jogosultak arra, hogy kérjék, segítsék őket a halálba - fogalmazott Emmanuel Macron, kiemelve, hogy a kiskorúak és a pszichiátriai vagy neurodegeneratív betegségben szenvedő betegek, mint amilyen például az Alzheimer-kór, nem lesznek erre jogosultak.



Emmanuel Macron arról is beszélt, hogy el akarja kerülni az asszisztált öngyilkosság kifejezést, illetve az eutanázia megnevezést, mert Franciaországban még heves vita folyik a kérdésről.



A jelenlegi francia szabályozás, amelyet 2016-ban fogadott el a parlament, jogot biztosít a végstádiumban lévő gyógyíthatatlan betegek számára a halál beálltáig a "mély és folyamatos nyugtatókezelésre", azaz a lassú elaltatásra - amennyiben a beteg az ez iránti óhaját előzetesen kifejezi -, de a törvény nem ad lehetőséget az eutanáziára.



A most megvitatott törvénytervezetben megszabott új feltételek nagyon szigorúak lesznek az AFP hírügynökség által korábban közölt változat szerint: a halálba segítést csakis nagykorú betegeknek engedélyezhetik, akik Franciaországban születtek vagy régóta az országban élnek, képesek egyértelműen kifejezni akaratukat, és nem enyhíthető vagy elviselhetetlen fizikai vagy lelki fájdalmakkal küzdenek. Miután a beteg kéri a segítséget, két héten belül egy kijelölt orvoscsoport alkot kollektív véleményt, és ha támogatják a kérést, egy halálos anyagot írnak fel a betegnek, amelyet ő maga adhat be magának, illetve ha fizikailag képtelen rá, egy másik személy segítségét kérheti.



A kérdésről folyó heves társadalmi vita miatt a kormány egy évet fordított a tervezet kidolgozására, s két évre tervezi a parlamenti vitát a végső változat elfogadása előtt.