Észak-Macedóniában munkaszüneti nap lesz a választások napja

Az észak-macedóniai parlamenti és elnökválasztás napjait munkaszüneti nappá nyilvánította a szkopjei kormány - közölte a Vesti.mk szerdán.



A kormány kedden döntött úgy, hogy április 24. és május 8., az elnökválasztás első és második fordulójának, illetve a parlamenti választásnak a napja legyen munkaszüneti nap annak érdekében, hogy minden állampolgár el tudjon menni voksolni.



A kormány közleményében a magánvállalatok vezetőit is arra kérte, hogy az említett szerdákat tegye szabaddá annak érdekében, hogy a munkavállalók élhessenek szavazati jogukkal.



Az északmacedón elnökválasztáson hét jelölt indul, a legesélyesebbnek a legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) támogatásával induló Gordana Sziljanovszka-Davkovát, valamint a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) jelöltjét, a hivatalban lévő elnököt, Sztevo Pendarovszkit tartják. Öt évvel ezelőtt is hasonló volt a helyzet. A hét induló között két albán kisebbségi politikus, így Bujar Oszmani külügyminiszter is szerepel.



Az elnökválasztást április 24-én tartják, amennyiben pedig második fordulóra is szükség lesz, azt május 8-án szervezik meg a parlamenti választásokkal egy időben.



Észak-Macedóniában a köztársasági elnököt közvetlenül választják öt évre.