Simon Harris az új ír miniszterelnök

A várakozásoknak megfelelően Simon Harris eddigi egészségügyi minisztert választotta kedden az Ír Köztársaság új miniszterelnökévé a dublini parlament. 2024.04.09 19:59 MTI

A 37 esztendős Harris Írország 15., egyben eddigi legfiatalabb kormányfője.



Az ír törvényhozás alsóháza, a Dáil kedd délután 88 szavazattal, 69 elutasító voks ellenében választotta meg Harrist a kereszténydemokrata Fine Gael párt vezette ír kormánykoalíció vezetői tisztségére.



Elődje, a 45 éves Leo Varadkar, aki kétszer állt az ír kormány élén, március 20-án jelentette be teljesen váratlanul távozási szándékát.



Lemondásának okait nem részletezte, csak annyit árult el, hogy politikai és személyes okok egyaránt közrejátszottak döntésében. Hozzátette: az elmúlt években elért jelentős eredmények ellenére is arra a következtetésre jutott, hogy már nem ő a legmegfelelőbb személy a miniszterelnöki teendők további ellátására.



A Fine Gael vezető tisztségére - és ezzel együtt a kormányfői posztra - Simon Harris volt az egyetlen jelölt.



Harrist a Dáil keddi szavazása után Michael D. Higgins, Írország köztársasági elnöke formálisan is kinevezte miniszterelnökké.



A jelenlegi hárompárti ír kormánykoalícióról szóló megállapodást 2020. június 15-én írták alá a Fine Gael, a centrista Fianna Fáil és a Zöld Párt vezetői. A megállapodás értelmében az ötéves mandátum első felében a Fianna Fáil élén álló Micheál Martin töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, és 2022-ben követte őt a poszton a Fine Gael vezetőjeként Leo Varadkar, aki 2017 és 2020 között is Írország miniszterelnöke volt.



Írországban jövő márciusig meg kell tartani a következő parlamenti választásokat, és a jelenlegi felmérések egyértelműen a Sinn Féin győzelmét valószínűsítik.



Mary Lou MacDonald, a Sinn Féin elnöke Harris keddi megválasztása után, a dublini alsóházban előrehozott választások kiírására szólította fel az új miniszterelnököt.



A balközép irányzatú Sinn Féin a 2022 májusában megtartott észak-írországi törvényhozási választásokon - az ír sziget 103 évvel ezelőtti megosztása óta első ízben - a legtöbb képviselői mandátum elnyerésével a belfasti törvényhozás legnagyobb pártja lett. Így az észak-írországi kormány élén jelenleg - ugyancsak példátlan módon - katolikus miniszterelnök áll Michelle O'Neill, a Sinn Féin alelnöke személyében.