Botrány

Vizsgálatot indított Elon Musk ellen a brazil legfelsőbb bíróság

A brazil legfelsőbb bíróság egyik bírája vizsgálatot indított Elon Musk ellen az igazságszolgálatás akadályozása miatt, miután az X tulajdonosa kijelentette, hogy újraaktivál több olyan fiókot, amelyeknek a bíró elrendelte a felfüggesztését - jelentette a Reuters hírügynökség.



Musk kijelentette, hogy a felfüggesztésekről szóló határozat alkotmányellenes, így a fiókokat újra megnyitják. Ezután felszólította Alexandre de Moraes bírót, hogy mondjon le.



Sem a bíróság, se az X nem hozta nyilvánosságra, hogy mely fiókokról van szó.



Moraes olyan "digitális milíciák" ellen folytat nyomozást, amelyek gyanúja szerint Jair Bolsonaro elnöksége idején álhíreket és gyűlölködő tartalmakat terjesztettek. A bíró vezeti a nyomozást a Bolsonaro feltételezett puccskísérletével kapcsolatban is.



Musk helyi idő szerint vasárnap esti posztjában úgy fogalmazott, hogy Moraes "arcátlanul és többszöri alkalommal" elárulta Brazília alkotmányát és népét.



"Ez a bíró hatalmas pénzbüntetéseket szabott ki, és azzal fenyegetőzött, hogy letartóztatja az alkalmazottainkat és Brazíliában letiltja a hozzáférést az X-hez" - közölte a milliárdos, hozzátéve, hogy ezzel az X nagy valószínűséggel búcsút mondhat minden, Brazíliából származó bevételének, és az ottani irodáját is bezárhatja.



"Az elvek fontosabbak a profitnál" - jelentette ki Musk, és megfogadta, hogy amennyiben lehetséges jogi úton fogja megtámadni a fiókok zárolásáról szóló döntést.



Moraes az esetre reagálva kijelentette, hogy Muskra is kiterjesztette a közösségi médiában terjedő álhírek utáni nyomázást, és vizsgálatot rendelt el az igazságszolgáltatás akadályozásának miatt.



A bíró felszólította az X-et, hogy nem tagadhatja meg a végzés végrehajtását, és ne aktiválja újra a felfüggesztett fiókokat. Amennyiben az X nem tesz eleget az utasításoknak, naponta 100 ezer real pénzbüntetés kifizetésére kötelezik.



Luiz Inácio Lula da Silva jelenlegi brazil elnök támogatását fejezte ki Moraesnek, Jorge Messias főügyész pedig a közösségi média jogi szabályozását szorgalmazta, hogy az oldalak ne vehessék semmibe a brazíliai törvényeket.



"Nem élhetünk olyan társadalomban, amelyben külföldön élő milliárdosok irányítják a közösségi hálóinkat, és szabadon megsérthetik a jogállamiságunkat, nem tesznek eleget bírósági döntéseknek és megfenyegetik a hatóságainkat" - írta Messias az X-en.