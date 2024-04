USA

A párbeszéd fontosságát hangoztatta az amerikai pénzügyminiszter Pekingben

A kínai elektromos járművek túlzott kapacitásának visszaszorítása is szóba került Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter és Li Csiang kínai miniszterelnök vasárnapi, Pekingben tartott egyeztetésén, melyen Yellen a két ország közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.



"Bár van még tennivalónk, úgy vélem, hogy az elmúlt évben stabilabb alapokra helyeztük a kétoldalú kapcsolatainkat" - szögezte le az amerikai tárcavezető, aki egyúttal a kínai gyárak túlzott kapacitásának visszaszorítása mellett szállt síkra.



Pénteken és szombaton Yellen Kuangcsouban találkozott Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettessel is, ahol a két fél megállapodott abban, hogy párbeszédet kezdeményeznek a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésről, valamint fórumot indítanak a pénzmosás elleni erőfeszítésekkel kapcsolatos együttműködésről a két ország pénzügyi rendszereiben.



"A megbeszélések megkönnyítik a makrogazdasági egyensúlytalanságokról szóló vitát, beleértve a túlkapacitással való kapcsolatukat. Szándékomban áll kihasználni a lehetőséget, hogy az amerikai munkavállalók és cégek számára egyenlő versenyfeltételek mellett foglaljak állást" - mondta Yellen a megbeszélések befejezése után kiadott nyilatkozatában.



A látogatás előtt Yellen azt közölte, igyekszik meggyőzni a kínai tisztségviselőket az elektromos járművek, napelemek és más tiszta energiát hasznosító technológiák túlzott termelési kapacitásának visszaszorításáról, mert szerinte ez a túlzott kapacitás veszélyezteti az amerikai és más országok konkurens cégeit.



Az elmúlt időszakban több amerikai törvényhozó is kérte a Biden-kormányzatot, hogy emelje meg a kínai elektromos autókra kivetett vámot és adókat az amerikai gyártók védelme érdekében.



Peking szintén komoly aggodalmát fejezte ki az amerikai fél Kínával szembeni gazdasági és kereskedelmi korlátozásaival kapcsolatban, és a tárgyalások során választ adott a termelési kapacitás miatti aggodalmakra - áll a kínai Hszinhua állami hírügynökség közleményében, melyben azt vetették Yellen szemére, hogy a "kínai túlkapacitással kapcsolatos aggodalom csak ürügy az amerikai vállalatok védelmét szolgáló protekcionista politikához".



Hozzátették: a kínai elektromos energiával kapcsolatos iparágak elnyomása nem segíti az Egyesült Államokat a saját iparágainak fejlesztésében, és remélik, hogy Yellen látogatása alatt több előrelépés történik az együttműködéseket gátló akadályok lebontása érdekében.