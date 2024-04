Izraeli-palesztin

Nagy-Britannia hadihajót vezényelt a térségbe a segélyszállítmányok biztosítására

Nagy-Britannia hadihajót vezényelt a Földközi-tenger keleti térségébe a Gázai övezet palesztin lakosságának szánt segélyszállítmányok eljuttatásának támogatására - közölte vasárnap a londoni védelmi minisztérium.



A tárca tájékoztatása szerint a hajó feladata az lesz, hogy segítse nemzetközi tengeri humanitárius folyosó kialakítását Ciprus és a Gázai övezet között.



A minisztérium szerint ezen a folyosón várhatóan május elején indulhatnak meg a segélyszállítmányok.



A védelmi tárca bejelentette azt is, hogy a brit királyi légierő (RAF) repülőgépei az elmúlt hetekben öt alkalommal dobtak le segélycsomagokat ejtőernyővel Gáza partjainál, összesen több mint 40 tonna élelmiszert - mindenekelőtt vizet, lisztet és csecsemőtápszert - eljuttatva ezen az úton a palesztin lakosságnak.



A minisztérium felidézi, hogy Nagy-Britannia a múlt hónapban több mint kétezer tonna élelmiszert juttatott szárazföldi úton a Gázai övezetbe.



A brit kormány nem sokkal korábban külön 150 tonnás segélyszállítmányt is összeállított a gázai lakosság számára. Ez a csomag 13 440 takarót, 840 családi méretű sátrat, hatezer matracot és több mint háromezer női higiénés készletet tartalmazott.



A londoni védelmi tárca közölte azt is vasárnapi tájékoztatásában, hogy már működik a Nagy-Britannia által Gázába telepített tábori kórház, amely eddig több mint háromezer embernek nyújtott ellátást. A brit kórház által ellátásban részesítettek csaknem fele gyermek volt.



David Cameron brit külügyminiszter a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapban megjelent írásában hangsúlyozta: Izraelnek joga van az önvédelemhez, és London támogatja e jog érvényesítését, de nem minden feltétel nélkül. Cameron szerint a brit kormány a támogatás fejében elvárja, hogy Izrael tartsa magát a nemzetközi humanitárius törvényekhez.



A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet éppen fél éve, tavaly október 7-én Izrael déli térségében példátlan terrortámadást hajtott végre, amelyben 1200 ember meghalt, háromezren megsérültek. A Hamász fegyveresei Gázába hurcoltak 240 túszt, akiknek többsége még mindig fogságban van.



Izrael ezután átfogó hadműveleteket kezdett az övezetben azzal a meghirdetett céllal, hogy felszámolja a Hamász politikai és katonai gépezetét.



David Cameron az elmúlt napokban több nyilatkozatában is "megszálló hatalomnak" nevezte Izraelt - ezt a kifejezést használta vasárnapi cikkében is -, és felszólította az izraeli kormányt a gázai hadműveletek humanitárius célú szüneteltetésére.