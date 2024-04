EU

Az Európa Tanács a nyilvánosság elhallgattatását célzó visszaélésszerű perek elleni fellépésre szólított fel

Aggodalmát fejezte ki az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága pénteki közleményében a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó, az újságírók és a nyilvánosság elhallgattatását célzó visszaélésszerű perek alkalmazása miatt, és ajánlást adott ki e jogsértések megakadályozására.



A Miniszteri Bizottság mindenekelőtt aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az Európa Tanács tagállamaiban továbbra is megfélemlítést, fenyegetést, erőszakot, gyilkosságot és egyéb bűncselekményt alkalmaznak a nyilvánosság őreként eljáró egyének vagy szervezetek, illetve az újságírók ellen, valamint amiatt, hogy ezek a fenyegetések elrettentő hatást gyakorolnak a nyilvánosság társadalmi részvételére, különösen akkor, ha büntetlenül maradnak.



Felhívták a tagállamok figyelmét a megfelemlítés céljával indított perek elleni küzdelem fontosságára, az ilyen visszaélésszerű jogi lépések ugyanis - mint kiemelték - korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát és a nyilvánosság részvételével kapcsolatos jogok gyakorlását a közérdekű kérdésekben.



Megerősítették: a szabad választások és a véleménynyilvánítás szabadsága, különösen a politikai vita szabadsága együttesen alkotja minden demokratikus rendszer alapját, a kormányoknak ezért tartózkodniuk kell a politikai véleménynyilvánítás vagy a közérdekű kérdésekről folytatott vita korlátozásától. A tagállamok kötelezettsége, hogy biztonságos, félelem nélküli és kedvező környezetet biztosítsanak mindenki számára, még akkor is, ha véleményük ellentétes a hivatalos hatóságok vagy a nyilvánosság jelentős része által képviselt vélekedéssel.



Emlékeztettek arra, a nyilvánosságnak joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon a közérdekű ügyekről, és arra, hogy az újságírók és a média feladata az ilyen ügyekkel kapcsolatos információk átadása és a vélemények közvetítése. A jól tájékozott polgárság számára elengedhetetlen a többféle vélemény megfogalmazásra és a különböző nézőpontok megismerésére alkalmas nyilvános vita biztosítása.



Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlása tágan értelmezi a nyilvánosság társadalmi részvételét és a közérdeket a nyilvános viták és a közügyek tekintetében, ezért nem korlátozódik az újságírókra vagy más médiaszereplőkre, hanem magában foglalja az összes nyilvános vitában résztvevőt, beleértve a civil társadalmi szervezeteket és aktivistákat, az emberi jogok védelmezőit és az oktatásban részt vevőket egyaránt.



Az ajánlás lefedi a jogi eljárások minden szakaszát, beleértve a jogi lépésekkel való kezdeti fenyegetést is, aminek - mint kiemelték - visszatartó hatása lehet a véleménynyilvánítás szabadságára és a nyilvánosságban való részvételére.



Az ajánlás arra ösztönzi az államokat, hogy erősítsék tovább meglévő jogszabályi és szakpolitikai kereteiket a visszaélésszerű perek elleni küzdelem hatékonysága érdekében, ideértve egyebek mellett a jogorvoslat és az átláthatóság biztosítását, valamint az ilyen eljárások áldozatainak támogatását.