Ukrajnai háború

SZBU: az ukrán erők megsemmisítettek több repülőgépet egy oroszországi reptéren

Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Rosztovi területen lévő morozovszki repülőtérre pénteken, megsemmisítve legalább hat katonai gépet - közölte az az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).



A tájékoztatás szerint támadást az SZBU hajtotta végre a hadsereg több egységével közösen. A repülőtéren kijevi információk szerint Szu-34-es bombázók és Szu-27-es vadászrepülők állomásoztak. Oroszország ezeket a repülőgépeket főként arra használja, hogy irányított légibombákat dobjon le az ukrán erők állásaira, illetve frontmenti városokra. Az SZBU szerint a megsemmisült gépeken kívül további nyolc szenvedett jelentős károkat, ezen felül mintegy húsz orosz katona halt meg vagy sérült meg.



Később az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy három másik oroszországi repülőteret is megtámadtak az egységeik. A közlés szerint délelőtt az ukrán fegyveres erőkkel közösen dróncsapást mértek az oroszországi Szaratovi területen lévő Engelsz-2 légibázisra, ahol három Tu-95MSZ stratégiai bombázó vélhetően jelentős károkat szenvedett, és hét orosz katona vesztette életét. Találat érte a krasznodarszki régióban lévő jejszki orosz katonai repülőteret is. Az előzetes adatok szerint ott két Szu-25-ös teljesen megsemmisült, és négy katona halt meg. Ezenkívül drónok támadtak meg egy katonai repülőteret Kurszk városában is, erről részleteket nem fedett fel a hírszerzés.



A biztosági szolgálat munkatársai lelepleztek a kárpátaljai huszti járásban egy egyházi elöljárót, aki vallási és etnikai gyűlöletet szított a határvidéken. A Moszkvai Patriarchátus Ukrán Ortodox egyházához tartozó pap emellett "polgárháborúnak" nevezte Oroszország Ukrajna elleni háborúját, igazolni próbálta az orosz hadsereg tetteit, és felszólította a híveket, hogy kerüljék meg a mozgósítást - írta a közösségi oldalakon közzétett közleményében az SZBU és a kárpátaljai megyei rendőrség. A pap akár öt év börtönt is kaphat Ukrajnában.



Az SZBU pénteken közzétette azt is, hogy munkatársai a dél-ukrajnai Odesszában őrizetbe vettek két külföldi ügynököt, akik rakétatámadást készítettek elő az ukrán erőknek a régióban lévő főhadiszállása ellen. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) elfogott embereit nem nevezték meg, a szakszolgálat annyit árult el róluk, hogy az egyik dél-kaukázusi ország állampolgárai, akik Odesszában laktak.

Az ukrán nemzeti gárda a Telegramon közölte, hogy elfogtak egy orosz haditengerészt, aki segédmotoros kerékpárral próbált ukrán állásokra eljutni és ott felderítést végezni.



Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy újabb három gyermeket sikerült visszavinniük Ukrajnába a régió orosz megszállás alatti területéről.



Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója a közösségi oldalakon közzétette, hogy az orosz erők nap közben ágyúzták Zaporizzsja városát. A megyeszékhelyen három helyi lakos vesztette életét és 19 sérült meg.



Megyei kormányzók pénteki beszámolói szerint az orosz erők ágyúzásai következtében két helyi lakos életét vesztette, nyolc pedig megsérült a kelet-ukrajnai Donyeck megyében. Az oroszok az éjjel csapást mértek a régióban lévő Pokrovszkra is, ott öten sérültek meg a helyiek közül, köztük egy gyermek. A déli Herszon város lakónegyedeit reggel támadták az orosz csapatok, három helyi lakos sérült meg. Az úgyszintén Herszon megyében lévő Beriszlavra drónokkal mért csapást az orosz hadsereg, három embernek okozva sérüléseket.



Az ukrán légierő közölte a Telegramon, hogy az éjjel az orosz erők öt rakétával és 13 Sahid kamikazedrónnal mértek csapást Ukrajnára, a drónokat mind megsemmisítették.



Az ukrán vezérkar pénteken azt közölte a Facebookon, hogy a területi toborzóközpontok behívják a 25. életévüket betöltött állampolgárokat regisztrációs adataik pontosítására, orvosi vizsgálatra és a vonatkozó katonai regisztrációs dokumentumok elkészítésére. Volodimir Zelenszkij a héten írta alá azt a törvényt, amelynek értelmében 27-ről 25 évre csökkentették a mozgósíthatóság alsó korhatárát, emiatt azokat a 25-27 év közöttieket, akik már letöltötték sorkatonai szolgálatukat, átvezetik a tartalékosok névsorába.