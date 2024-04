Izraeli-palesztin háború

Izraeli kormány: több segély juthat be a Gázai övezetbe

Izrael lehetővé teszi, hogy az eddiginél több humanitárius segély jusson be a Gázai övezetbe a háború által sújtott lakosságnak; a segélyek ezentúl bevihetők az övezeti északi átkelőpontján is - döntött csütörtök éjszakai ülésén a kibővített izraeli biztonságpolitikai kabinet.



A kabinet által kiadott közlemény értelmében mostantól Izrael asdódi kikötőjéből az erezi átkelőn át is bejuthat segély az övezetbe, és az eddiginél nagyobb mennyiség Jordániából az övezet déli részén található Kerem Salom-i átkelőn keresztül. Ennek révén "sikerül elkerülni a humanitárius válságot, és folytathatók a harcok Izrael háborús céljainak elérése érdekében" - írták.



A washingtoni Fehér Ház üdvözölte a döntést, amely annak hatására született meg, hogy Joe Biden amerikai elnök telefonon beszélt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és több intézkedést követelt tőle.



Az Egyesült Államok újabb többoldalú tárgyalásokat tervez, és ismét Kairóban a Gázai övezeti háború és konkrétan a Hamász által túszul fogva tartott izraeliek szabadon engedése ügyében különböző sajtóértesülések szerint. Várhatóan a hét végén odautazik Bill Burns, a CIA igazgatója, a katari kormányfő és az izraeli tárgyalóküldöttség, valamint csatlakozik hozzájuk az egyiptomi hírszerzés vezetője.



Jiszráél Kac izraeli külügyminiszter kijelentette: üdvözli, hogy az Egyesült Államok egyértelműen az elraboltak szabadon bocsátásától teszi függővé, hogy lehet-e tűzszünet a háborúban. "Továbbra is arra törekszünk szövetségeseinkkel szerte a világon, hogy megvédjük Izrael jogát a háború folytatására mindaddig, amíg le nem győzzük a Hamászt, és az el nem engedi a túszokat" - tette hozzá Kac.



Az iráni fenyegetések miatt pénteken zárva marad huszonnyolc izraeli külképviselet a világban. Jeruzsálemben Irán bosszújától tartanak amiatt, hogy feltehetőleg izraeli légitámadásban meghalt tizenhat ember Irán damaszkuszi konzulátusának épületegyüttesében.