Terrorizmus

Krasznogorszki merénylet - Három újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

A gyanúsítottak közül ketten pénzt utaltak át fegyverek és járművek vásárlására, a harmadik pedig részt vett a terrortámadás résztvevőinek toborzásában és az elkövetők finanszírozásában.

Három újabb gyanúsítottat vett őrizetbe az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) a krasznogorszki Crocus City Hall kulturális központ elleni terrortámadás ügyében csütörtökön Moszkvában, Jekatyerinburgban és Omszkban.



A gyanúsítottak közül ketten pénzt utaltak át fegyverek és járművek vásárlására, a harmadik pedig részt vett a terrortámadás résztvevőinek toborzásában és az elkövetők finanszírozásában. Az őrizetbe vett személyek közül kettő közép-ázsiai eredetű külföldi, egy pedig orosz állampolgár.



A bűnüldöző szervek megállapították, hogy a koncertterem falainak burkolásához használt anyagok hozzájárulhattak a gyújtogató terroristák által elindított tűzvész gyors terjedéséhez. Ezen anyagok nagy mennyiségű füstöt bocsátanak ki, és égéstermékeik erősen mérgezők.



Vlagyimir Putyin orosz elnök az Oroszországi Független Szakszervezetek Szövetségének csütörtöki moszkvai kongresszusán azt hangoztatta, hogy Oroszország nem lehet az iszlám fundamentalisták terrortámadásainak célpontja, és a Crocus City Hall központban elkövetett terrortámadás megrendelőinek fő célja az ország egységének megbontása. Ezt az állítását azzal támasztotta alá, hogy Oroszország egyedülálló példáját mutatja a felekezetek, valamint a vallások és etnikumok közötti harmóniának és egységnek, és az ország nem lehet iszlamista célpont, tekintettel arra a politikára, amelyet az ország a nemzetközi színtéren folytat.



A Moszkva melletti Krasznogorszkban, a Crocus City Hall komplexumban március 22-én fegyveresek tüzet nyitottak egy koncert közönségére és gyújtogattak. A tragédia 144 ember életét követelte, további 551 ember pedig megsérült.



A támadás másnapján Alekszandr Bortnyikov, az FSZB igazgatója 11 gyanúsított, köztük a támadást végrehajtó négy terrorista őrizetbe vételéről számolt be Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Többüket előzetes letartóztatásba helyezték.



Vasárnap a Nemzeti Terrorellenes Bizottság (NAK) arról számolt be, hogy a dagesztáni Mahacskalában és Kaszpijszkban három terrortámadásra készülő fegyverest vettek őrizetbe. Hétfőn az FSZB négy fegyveres letartóztatásáról számolt be, akik részt vettek a Crocus City Hall elleni támadás finanszírozásában és logisztikai ellátásában