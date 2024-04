Izraeli-palesztin háború

Izraelben fokozták a készültséget az iráni fenyegetések nyomán

Izraelben fokozták a katonai készültséget, miután több fenyegetés érkezett iráni vezetőktől az ország ellen



A múlt héten növelték az Izrael által a háború októberi kitörése óta működtetett GPS-zavarást, és napok óta nemcsak az északi határvidéken, hanem Izrael középső részén, Tel-Aviv és Jeruzsálem térségében sem mindig működnek a műholdas helymeghatározással működő telefonos alkalmazások.



Az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette, hogy Izrael "proaktívan, különféle működési szükségletek miatt zavarja a műholdas navigációs rendszereket. A lakosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a fennakadás különféle átmeneti hatásokat okozhat a helymeghatározástól függő alkalmazásokban".



Az elmúlt héten egyre többen jelentették Izraelben, hogy a jeruzsálemi és a tel-avivi készülékeik is azt mutatták, hogy Kairóban, illetve Bejrútban tartózkodnak, míg korábban csak az ország északi részén, Haifától a libanoni határig jelezték a készülékek a bejrúti térképeket.



Az IDF bejelentette a tartalékosok mozgósítását a légvédelemben, mert tartanak az iráni fenyegetésektől, amelyeket a damaszkuszi iráni konzulátus elleni - Izraelnek tulajdonított - légitámadás, ott Mohammad Reza Zahedinek, az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú parancsnokának megölése váltott ki.



Növelték a tartalékosállományt a légierőnél, a hírszerző hadosztálynál és a polgári védelem parancsnokságánál is. "Minden incidenst kivizsgálunk, mert a légvédelem nem hermetikus. Gyakoroltunk, a légierő parancsnoka személyesen vett részt a beszivárgási és rombolási esetek kivizsgálásában. Sokféle lehetőségre fel leszünk készülve" - nyilatkozta az IDF szóvivője.



A szóvivő azt is bejelentette, hogy az elvégzett helyzetértékelésnek megfelelően a harcoló egységek tagjai átmenetileg nem kapnak eltávozást, és folyamatosan felülvizsgálják az erők elosztását a különböző területek között.