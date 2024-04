Tragédia

Megtalálták annak a 2 éves kislánynak a holttestét, aki 10 napja nyom nélkül tűnt el

Az eltűnt Danka Ilić (2) keresése tragikusan végződött, ma reggel letartóztattak két embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy elütötték a kislányt, majd holttestét a Bor melletti Stari Banjski útnál található illegális szeméttelepre vitték, hogy így szabaduljanak meg a nyomoktól.

Tizedik napja tartott az intenzív nyomozás a kétéves Danka Ilić után, aki a Bor környéki Banjsko Polje településről tűnt el a múlt kedden. A kislány szüleit több alkalommal is kihallgatták, az anya telefonja pedig jelenleg is szakértői vizsgálaton van.

Még a bécsi rendőrség is nyomozást indított az eltűnt kétéves bori Danka Ilić ügyében, ugyanis egy férfi feltehetőleg az eltűnt kislányt látta egy bécsi villamosmegállóban két nő kíséretében. Az információt a bécsi rendőrigazgatóság is megerősítette, vasárnap pedig a férfit, aki a videót készítette, tanúként hallgatták ki, a videófelvételt pedig át is adta a rendőrségnek. A férfi egyébként a közösségi oldalakon keresztül szerzett tudomást a kislány eltűnéséről.

Danka Ilić március 26-án 13 óra 45 perc körül tűnt el a Bor melletti Banjsko polje településről. Édesanyjával és testvérével volt, amikor minden előzmény és nyom nélkül nyoma veszett. Eltűnése miatt Szerbiában először aktiválták a Keress meg! rendszert.

Azóta kiderült, hogy a bori rendőrség letartóztatta a helyi kommunális közvállalat két dolgozóját, az 50 éves S.J.-t és a szintén 50 éves D.D.-t



A gyanú szerint S.J. a Radomir Putnik utcában Fiat Panda típusú szolgálati járművével elütötte a kétéves Danka Ilićet, aki meghalt. Kollégájával, D.D-vel a kislány holttestét a jármű csomagtartójába tették, majd a Bor melletti illegális szeméttelepre hajtottak vele, hogy eltűntessék a nyomokat, itt a holttestet az út jobb oldalára dobták – mondta egy nyomozáshoz közel álló forrás.



A bori bűnügyi rendőrség nyomozása alapján a bűncselekmény március 26-án 13 óra 52 perc körül történhetett, tehát az édesanya bejelentése szerint hét perccel a kislány eltűnése után.