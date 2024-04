Izraeli-palesztin háború

Amerika a segélymunkásokat ért támadás vizsgálatát várja el Izraeltől, de nem vonja meg támogatását

A Fehér Ház gyors vizsgálatot vár Izraeltől a Gázai övezetben dolgozó segélymunkásokat ért halálos csapás körülményeiről és elszámoltatást, de a támogatás megvonása nem kerül szóba - nyilatkozták fehér házi illetékesek szerdán a World Central Kitchen ételszállító önkénteseit ért támadás nyomán, amelynek egy amerikai-kandai kettős állampolgár is áldozatául esett.



John Kirby nemzetbiztonsági szóvivő egy interjúban megismételte, hogy Washington változtatásokat vár Izraeltől a polgári áldozatok megelőzésére, és hozzátette, hogy jelenleg is tartanak a hónapokkal ezelőtt erről kezdett tárgyalások.



A Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs vezetője hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok továbbra sem támogat szárazföldi hadműveletet Rafáh városában, de az amerikai lépéseket az a meggyőződés vezérli, hogy Izraelnek joga van megvédenie saját magát a Hamász által jelentett, még mindig kézzelfogható fenyegetéssel szemben.



A Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján Karine Jean-Pierre szóvivő közölte, azt várja, hogy a rafahi műveletről jövő héten személyes egyeztetések is lesznek az izraeli és amerikai fél között, miután hétfőn videókapcsolaton keresztül tartottak eszmecserét a véleménykülönbséget eredményező ügyben amerikai részről Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó vezetésével.



Megismételte, hogy az amerikai kormány gyors és átfogó vizsgálatot vár el Izraeltől a segélymunkásokat ért támadással kapcsolatban és hozzátette, vannak már bizonyos - egyelőre nem nyilvános - részeredmények. A nyomozás végleges megállapításainak nyilvánosaknak kell lenniük, és a vizsgálat nyomán elszámoltatást várnak - fűzte még hozzá a Fehér Ház szóvivője.



A segélymunkásokat ért támadás nyomán Joe Biden elnöke kedden közleményben fejezte ki felháborodását a történtek miatt, és azt hangoztatta, hogy Izrael nem tesz meg mindent a segélymunkások védelmében, ahogy a civilek védelmében sem. Az Egyesült Államok erős nyomást gyakorol az azonnali tűzszünet elérése érdekében egy túszokról szóló megállapodás keretében, és amerikai fél is részt vesz az erről szóló kairói tárgyalásokon - áll Joe Biden közleményében.



A Biden-adminisztráció Izraelt támogató politikája miatt ugyanakkor az amerikai arab közösség számos tagja mondta le a Fehér Ház által tervezett hagyományos közös iftár vacsorát a ramadán muzulmán szent hónap lezárásaként. Az elnöki hivatal szóvivője annyit mondott, hogy az amerikai arab közösség tagjai azt kérték, hogy inkább munkacsoport-jellegű találkozót tartsanak az elnökkel, akinek kifejezhetik aggályaikat.



A találkozót kedden megtartották a Fehér Házban Joe Biden elnök és Kamala Harris alelnök, valamint több amerikai muszlim vezető részvételével, akik közül volt, aki tiltakozásként a megbeszélésről kivonult.