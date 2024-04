Erőszak

Zaklatták az iskolatársai a 12 éves finnországi lövöldözőt

Zaklatásnak volt kitéve az a 12 éves finn diák, aki lőfegyverrel megölte kedden egyik osztálytársát, két diáklányt pedig súlyosan megsebesített - jelentette be szerdán a finn rendőrség.



A közleményben azt írták, "a gyanúsított a kihallgatásokon elmondta, hogy zaklatásnak volt kitéve, amit a nyomozás eddigi adatai alátámasztanak". Hozzátették, hogy a lövöldöző diák csak az év eleje óta volt a finn főváros északi, Vantaa városrészében található iskola tanulója.



Az érintett iskolában kedd délelőtt kezdett el lövöldözni az elkövető, aki egy közeli rokonától szerezte a revolvert. A halálos áldozat és a két sebesült szintén 12 éves, a megsebesült lányok egyike finn, a másik pedig finn-koszovói kettős állampolgár.



A rendőrségi közleményből az is kiderült, hogy a lövöldöző fiú az incidens utáni menekülése közben azokat a diákokokat is megfenyegette a revolverrel, akik éppen egy másik iskola felé haladtak



Az elkövetőt - aki már első kihallgatásán beismerte, hogy ő lőtte meg társait - a fiatal korára való tekintettel nem veszik őrizetbe, de átadják a szociális ellátórendszernek - tette hozzá a rendőrség.



Az incidens miatt szerdára nemzeti gyásznapot hirdettek Finnországban, a közintézményeken félárbocra engedték a zászlókat. A tragédia sújtotta iskola előtt a hóeséssel dacolva egy tisztást alakítottak ki, ahol virágok és mécsesek meggyújtásával róják le kegyeletüket az emberek.