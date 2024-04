Vége

Bezárt Las Vegas egyik ikonikus kaszinója, a lebontásra ítélt Tropicana

Bezárta kapuit kedden Las Vegas egyik legrégebbi, kaszinóval egybeépült hotelje, a lebontásra ítélt Tropicana, amelyet számos filmből is ismerhet a közönség.



A luxus szórakoztató-, vendéglátó-, szerencsejáték- és szállodakomplexum 67 évvel megnyitása után zárta be kapuit. A Tropicanát 1957. április 4-én adták át 300 szobával. Az Y-alaprajzú épületegyüttest kétszer bővítették, először 1979-ben a Tiffany-toronnyal, amelyben 600 szoba volt, majd 1986-ban a Paradise-toronnyal és újabb 800 szobával.



Az ikonikus kaszinó jól ismert látványossága volt a több mint 4000 négyzetméteres kaszinótér egy részén látható 400 négyzetméteres színezett üvegmennyezet. A létesítményhez koncertterem, több étterem, kiállítótér, valamint bevásárlóközpont is kapcsolódott.



A Tropicana számos jól ismert mozifilmben szerepelt az elmúlt évtizedekben, többek között az Elvis Presley főszereplésével forgatott Viva Las Vegas-ban, A Keresztapában és a Gyémántok az örökkévalóságnak című James Bond-filmben, de több sorozatban is feltűnt, köztük a Charlie angyalaiban.



A luxuskaszinó és hotel bontását a tervek szerint októberben kezdik, helyére pedig Las Vegas új baseball-stadionja épül fel másfél milliárd dolláros tervezett költségvetésből.