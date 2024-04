Izraeli-palesztin

Egy segélyszervezet munkatársai vesztették életület egy gázai légicsapásban

A World Central Kitchen (WCK) nonprofit segélyszervezet azt közölte, hogy több munkatársa vesztette életét egy izraeli légicsapásban a Gázai övezetben hétfőn a késői órákban.



A Times of Israel izraeli lap szerint a támadás Deir al-Balah-tól délre ért egy járművet, és több külföldi, köztük Lengyelországból, Ausztráliából és Nagy-Britanniából érkezett segélymunkás, valamint a jármű palesztin sofőrje voltak az áldozatok között.



A WCK honlapján azt írta, hogy a Gázába humanitárius élelmiszerszállítmányt eljuttató segélycsapatának hét tagja halt meg az izraeli hadsereg (IDF) támadásában. Közleményük szerint a halálos áldozatok között vannak a szervezet lengyel, ausztrál, brit munkatársai, valamint egy amerikai-kanadai állampolgár és egy palesztin.



"Ez tragédia. A humanitárius segélymunkások és a civilek sohasem lehetnek célpontok" - hangsúlyozta a segélyszervezet.



Az IDF hétfőn este a Telegramon jelentette be, hogy vizsgálatot indítanak a "tragikus incidens" körülményinek felderítésére.



A közleményben hozzáfűzték, hogy az IDF támogatja és segíti a humanitárius segélyek biztonságos eljuttatását, és szorosan együttműködik a WCK-val is.



Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök kedden megerősítette, hogy halálos áldozatok egyike egy ausztrál segélymunkás volt, és hangsúlyozta hogy Canberra a történtek felderítését és "teljes elszámoltatást" követel.



Albanese közölte, hogy az ausztrál külügyminisztérium bekérette az izraeli nagykövetet "a tragédia ügyében, amelynek nem szabadott volna megtörténnie".



A WCK a Ciprusról Gázába indult segélyszállítmányok eljuttatásában és szétosztásában vett részt. Hétfőn három segélyszállító hajó érkezett a gázai partokhoz mintegy 400 tonna élelmiszerrel és más ellátmánnyal a segélyszervezet és az Egyesült Arab Emírségek szervezésében. Ez volt a csoport második humanitárius szállítmánya az elmúlt egy hónap alatt Gázába. Az izraeli hadsereg mindkét szállítmány koordinálásában részt vett.