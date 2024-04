Szerencsétlenség

Baltimore-i hídkatasztrófa: ideiglenes hajózási utat nyitottak a mentesítési munkára

Az ideiglenes mentési útvonal az első lépés a Baltimore múlt kedden megbénult kikötőjének megnyitása felé vezető hosszú úton. 2024.04.02 08:09 MTI

Az amerikai parti őrség ideiglenes hajózási utat létesített a múlt héten összeomlott Francis Scott híd roncsai között a mentesítési munkában részt vevő járművek számára hétfőn.



A munkát irányító David O'Connell kapitány a parti őrség részéről közölte, hogy az ideiglenes mentési útvonal az első lépés a Baltimore múlt kedden megbénult kikötőjének megnyitása felé vezető hosszú úton. A kikötőzárat Maryland állam mellett az egész Egyesült Államok gazdasága és szállítási lánca megérzi.

A hatóságok azt is hangsúlyozták, hogy a mentesítési munka során elsődleges megtalálni annak a 4 embernek a holttestét, akiket a romok között gyanítanak a víz alatt. Az összesen hat halálos áldozat közül két ember holttestét egy furgonban megtalálták a búvárok, ám a veszélyes körülmények miatt a további kutatást felfüggesztették csütörtökön.



A több ezer tonnás acélszerkezet és a megsemmisült híd útburkolatának eltávolítására múlt csütörtökön a helyszínre érkezett a keleti partvidék legnagyobb, 1000 tonna emelésére képes daruja. Szombat óta egy kisebb daru is részt vesz a munkában. Szintén szombaton sikerült kiemelni a híd első darabját. A mentesítés során a híd acélszerkezetét a helyszínen akkora darabokra kell vágni, amely a daru számára megemelhető.



Joe Biden elnök hétfőn felkeresi a szerencsétlenség helyszínét, hogy személyesen tájékozódjon a munkáról - közölte a Fehér Ház szóvivője hétfőn, hozzátéve, hogy az elnök állami és helyi vezetőkkel találkozik majd.



Szintén hétfőn a szövetségi Kisvállalkozási Hivatal (US Small Business Administration) két helyen nyitott irodát a katasztrófában érintett kis cégek támogatására. A kormányszerv szóvivője elmondta, hogy az anyagi hátrányt szenvedett vállalkozások akár 2 millió dolláros hitelt vehetnek igénybe a nehézségek áthidalására.



A Francis Scott híd Baltimore városa közelében a Patapsco folyó torkolatának két partját kötötte össze, és teljes hossza 2,6 kilométer volt.



Az acélszerkezetű építmény március 26-án kedden a kora hajnali órákban omlott össze, miután egy meghibásodott konténerszállító hajó nekiütközött az egyik tartópillérnek. A híd forgalmát a hajóról leadott vészjelzés nyomán percek alatt kellett leállítani, ami sikeres volt. A hídon tartózkodó 8 karbantartó munkást azonban már nem tudták értesíteni, ők a vízbe zuhantak, kettőjüket tudták kimenteni a gyorsan kiérkező vízi mentőegységek. A hat áldozat Latin-Amerikából érkezett munkás volt.



A lezárt kikötőben mintegy 8 ezer ember dolgozik, és az ott havonta megmozgatott konténermennyiség súlya eléri a 600-700 ezer tonnát.