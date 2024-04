UK

Felmérés: eddigi legnagyobb választási veresége fenyegeti a brit Konzervatív Pártot

Eddigi legnagyobb választási veresége fenyegeti a kormányzó brit Konzervatív Pártot a vasárnap ismertetett legfrissebb felmérés szerint. Az adatok alapján akár Rishi Sunak miniszterelnök is elveszítheti képviselői mandátumát a következő parlamenti választáson.



A Survation közvélemény-kutató cég által a Best for Britain nevű politikai kampányszervezet megbízásából több mint 15 ezer választó bevonásával elvégzett országos reprezentatív vizsgálat kimutatta, hogy a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt a voksok 45 százalékát szerezné meg, a konzervatívokra ugyanakkor mindössze 26,2 százaléknyian szavaznának, ha most tartanák a parlamenti választásokat Nagy-Britanniában.



E szavazatmegoszlás alapján a konzervatív frakció létszáma a jelenlegi 348-ról 98-ra csökkenne, a Munkáspárt ugyanakkor 468 mandátumot szerezne a mostani 200 helyett a 650 fős alsóházban.



A Best for Britain számításai szerint veszélybe kerülhet Rishi Sunak alsóházi képviselői megbízatása is, mivel a kormányfő választókörzetében a Munkáspárt jelenlegi támogatottsága mindössze 2,4 százalékponttal marad el a konzervatívokétól.



Még bizonytalanabbnak tűnik Jeremy Hunt pénzügyminiszter újjáválasztási esélye, az ő körzetében ugyanis a harmadik legnagyobb parlamenti párt, a Liberális Demokraták most kimutatott várható szavazataránya alig egy százalékponttal jár a Konzervatív Párté mögött.



A friss felmérés adatai alapján elveszítheti képviselői helyét James Cleverly belügyminiszter és Grant Shapps védelmi miniszter is.



Az utóbbi hónapokban elvégzett összes többi közvélemény-kutatás is a Konzervatív Párt súlyos választási vereségét valószínűsíti.



A következő parlamenti választást legkésőbb 2025 januárjában meg kell tartani, de egyöntetű az a várakozás, hogy Rishi Sunak miniszterelnök még az idei évre kijelöli az időpontot.



Sunak nemrégiben úgy fogalmazott: munkáját "arra a feltételezésre" alapozza, hogy a választások 2024 második felében lesznek.



A 2019-ben tartott legutóbbi brit parlamenti választáson az akkor még Boris Johnson vezette Konzervatív Párt negyven éve nem látott arányú győzelmet aratott, és 80 fős alsóházi többséggel alakíthatott új kormányt.



Azóta azonban a konzervatívok választói támogatottsága meredeken zuhant. Ennek okai között szerepel a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások idején tartott, ivászatokkal kísért Downing Street-i társasági összejövetelek botránya - amelybe Johnson 2022-ben belebukott -, valamint a brit gazdaság rendkívül gyenge teljesítménye. Nagy-Britannia a friss reálgazdasági adatok szerint recesszióban zárta az elmúlt évet.