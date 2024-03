USA

New York több ezer rendőre vett részt az intézkedés közben lelőtt kollégájuk temetésén

Több ezer rendőr vett részt szombaton annak a New York-i rendőrtisztnek a temetésén, akit hétfőn napközben közúti ellenőrzés közben Queens városrészben egy óvadékkal elengedett bűnöző lőtt le. 2024.03.31 14:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jonathan Diller búcsúztatásán a becslések szerint összesen mintegy 10 ezer ember vett részt a nagyváros közelében, Long Island-en, Massapequa Park kisvárosában. A gyászmenetet rendőrmotorok vezették fel, és New York tűzoltói is megjelentek a temetésen, ami egyben néma tiltakozássá vált az erőszakos bűncselekmények növekedése ellen.



New York város polgármestere, Eric Adams - aki korábban maga is rendőrtiszt volt -, hősnek nevezte az elhunytat. Az áldozat elkötelezettségét hangoztatva felidézte, hogy miután halálos lövés érte, folytatta az intézkedést, és próbálta lefegyverezni a gyanúsítottat.



Jonathan Diller özvegye búcsúztatójában, többi között változást sürgetett a bűnüldözési politikában. Úgy fogalmazott: "hány rendőrnek és családjának kell még végső áldozatot hoznia, mielőtt elkezdjük megvédeni őket?".



A rendőrtiszt lelövésével gyanúsított Guy Rivera-t hétfőn a kora esti órákban Jonathan Diller és járőrtársa arra akarta figyelmeztetni, hogy gépkocsijával tiltott helyen, egy buszmegállóban várakozik. Amikor a járőrök felszólították, hogy hagyja el az autót, tüzet nyitott és hasba lőtte a 31 éves rendőrt. Rivera korábban már 21 alkalommal volt letartóztatásban, a járműben vele tartózkodó férfinak szintén többször volt már dolga a rendőrséggel a beszámolók szerint.



A bűncselekmény vitát indított New York megengedőnek mondott büntetőpolitikájáról, ami magába foglalja az óvadéki reform visszafordítását. Ez a kritikusok szerint visszaeső bűnözők könnyített szabadlábra helyezésével végződik.



Jonathan Diller két év után az első rendőrtiszt volt New York városban, akit szolgálatteljesítés közben halálos lövés ért.



A temetést megelőző két napban a kisváros halottasházában a rendőrtiszt emlékére virrasztást tartottak, ahol csütörtökön megjelent Donald Trump volt elnök, a republikánusok nem hivatalos elnökjelöltje, aki találkozott a családtagokkal, újságírók előtt pedig a törvény és rend megerősítését sürgette.



Pénteken a virrasztás helyszínére ellátogatott Kathy Hochul, New York állam demokrata kormányzója, aki a megjelent videófelvételek szerint megérkezése után az épület előtt röviden szót váltott a családtagokkal, majd sarkon fordult és autókonvojával távozott. Sajtóhírek szerint a családtagok azt közölték vele, hogy jelenlétét nem tartják kívánatosnak.