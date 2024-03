Holokauszt

Amszterdam ennyi kártérítést fizet a város villamosvállalatának holokausztban játszott szerepéért

Az amszterdami közlekedési vállalat, a GVB két éven keresztül egy adósságbehajtót alkalmazott a háború után, hogy visszakövetelje a németektől a Frank család utaztatási költségeit. 2024.03.30 16:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Amszterdam önkormányzata 100 ezer eurót fizet kártérítésként amiatt, hogy a város a második világháború alatt a villamosjegyekből származó pénzből 48 ezer zsidó embert szállított a náci haláltáborok felé - írta a DutchNews hírportál pénteken.



Az önkormányzat ezt Willy Lindwer Emmy-díjas holland filmrendező Elveszett város című filmjének bemutatását követően jelentette be.



A film a városi villamosközlekedés szerepét vizsgálja a nácikkal való együttműködésben. Lindwer filmjében Guus Luijters íróval együtt a 8-as villamossal járta körbe az amszterdami holokauszt kulcsfontosságú helyszíneit, és túlélőkekkel készített interjúkat. A 8-as villamos vonalát a nácik zsidók szállítására használták, mivel az összekötötte a pályaudvart Amszterdam zsidó lakta területeivel. Az alkotás kiemeli az éjszakai villamosok szerepét 48 ezer amszterdami zsidó deportálásában.



A rendező a hírportálnak azt nyilatkozta: a filmkészítés során rájöttek, hogy az amszterdami villamosvállalat szorosan együttműködött a nácikkal, akik járatokat is béreltek a cégtől a zsidók deportálásához. Kutatásuk új bizonyítékokat hozott napvilágra arról a villamosútról, amely Anne Frankot és családját 1944 augusztusában a weteringschans-i börtönből a központi pályaudvarra szállította, miután a németek felfedezték a család búvóhelyét, a "hátsó traktust". Az amszterdami közlekedési vállalat, a GVB két éven keresztül egy adósságbehajtót alkalmazott a háború után, hogy visszakövetelje a németektől a Frank család utaztatási költségeit.



Amszterdam önkormányzata ígéretet tett arra, hogy 100 ezer eurót fizet a Centraal Joods Overleg nevű zsidó szervezetnek. A felajánlott kártérítés megfelel annak az összegnek, amelyet a város a villamosjegyekért számított fel a deportálások során. További kártérítésre is sor kerülhet még, mivel a kutatók idén hivatalos tanulmányt készítenek Amszterdamnak a nácikkal való együttműködésben játszott szerepéről.



Az önkormányzat sajtóközleményében úgy fogalmazott, hogy "a városi villamosvállalatnak történelmi és erkölcsi felelőssége elszámolni az amszterdami zsidók deportálásában való közreműködéséről". A GVB "szívből jövő és őszinte sajnálatát" fejezte ki. A 8-as villamosvonal több megállóhelyén emléktáblákat állítanak fel. A GVB az utazási alkalmazásban is tájékoztatást fog adni arról, "milyen megdöbbentő események történtek ezeken a helyszíneken".