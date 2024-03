Bűnügy

Békésen ért véget a hollandiai túszdráma - videók

Békésen ért véget a hollandiai túszejtés, amelyben egy férfi egy éjszakai lokál személyzetét ejtette foglyul szombaton kora reggel. 2024.03.30 11:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A túszdráma a kelet-hollandiai Ede városában nem sokkal 12 óra után fejeződött be, amikor a túszejtő férfi feltartott kézzel elhagyta a helyiséget



A sajtóban bemutatott fényképeken látható, amint a bekötött szemű férfit felfegyverzett rendőrök egy rendőrautóba ültetik. "A túszdrámának vége" - közölték a hatóságok.



A férfi nem sokkal azután hagyta el a Petticoat éjszakai lokált, hogy elengedte negyedik túszát is. Három másik túszt - két nőt és egy férfit, a bár dolgozóit - körülbelül egy órával korábban engedte szabadon a túszejtő.



A de Telegraaf hírportál szerint a túszok kiszabadításához egy erre szakosodott túsztárgyalót vont be a rendőrség.



René Verhulst, Ede polgármestere megdöbbenését fejezte ki az incidens miatt: "a túszul ejtett emberek szörnyű helyzetben voltak, együttérzek velük és mellettük állok, számíthatnak a támogatásomra" - jelentette ki.



A polgármester felhívta a figyelmet, hogy az incidensről a médiában megjelent videókat ne osszák meg a közösségi felületeken, arra hivatkozva, hogy "a kiszabadult túszoknak joguk van arra, hogy békén hagyják magánéletüket, és a rendőrség is szeretné megfelelően végezni a munkáját."



Elmondta azt is, hogy a város tanácsa ideiglenes menedéket nyújtott az incidens miatt a környékről evakuált embereknek. A hatóságok 150 lakásból kérték fel távozásra a lakókat.



A rendőrségi akció kezdetén a NOS műsorszolgáltató riportere egy távirányítású robotot, valamint tűzszerészeket és védőfelszerelésben lévő rendőröket látott a helyszínen.



A de Telegraaf című országos napilap több névtelen forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy egy fegyverekkel és robbanószerekkel felszerelkezett férfi ejtett túszul embereket a bárban.



Az NS vasúttársaság honlapján közzétett tájékoztatás szerint az incidens miatt az Ede városba tartó és onnan induló járatokat felfüggesztették.

BREAKING: Mayor of Ede, René Verhulst has held a news conference to update reporters on the latest in the hostage situation earlier today, which saw a man reportedly armed with weapons hold four people hostage



Latest ➡️ https://t.co/XNIuBmtmx8



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/nAXA2BOgRk — Sky News (@SkyNews) March 30, 2024

BREAKING🚨



Several people held hostage at a cafe/bar in Ede, Netherlands. pic.twitter.com/cAT15sydu4 — Insider Corner (@insiderscorner) March 30, 2024

🚨Breaking News🚨



In the Dutch town of Ede in the east of The Netherlands a man has taken 5 hostages in a cafe. He says he has explosives. pic.twitter.com/MegBwGtxGr — David Atherton (@DaveAtherton20) March 30, 2024