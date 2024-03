Erőszak

Késes támadás ért Londonban egy iráni ellenzéki újságírót

Késes támadás ért Londonban egy iráni ellenzéki újságírót. Az ügy vizsgálatát a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának parancsnoksága irányítja. 2024.03.30 09:30 MTI

A londoni rendőrség tájékoztatása szerint a brit főváros Wimbledon kerületében történt péntek esti incidensben egy nagy-britanniai székhelyű, perzsa nyelven dolgozó médiaorgánum munkatársa sérült meg. Sérülései nem életveszélyesek, állapota stabil.



A Scotland Yard nem nevezte meg sem az illetőt, sem munkahelyét, de a BBC brit közszolgálati médiatársaság szombati beszámolója szerint a támadás a 36 éves Pouria Zeraatit érte, aki a londoni székhelyű Iran International hírközlő csatorna újságírója.



A londoni rendőrség hangsúlyozza, hogy egyelőre nem ismert a támadás oka, és a nyomozók jelenleg "nyitott kérdésként" kezelik, hogy mi lehetett az elkövetők indítéka.



A Scotland Yard tájékoztatása is kiemeli ugyanakkor, hogy a sértettet foglalkoztató médiaorgánum újságíróit az utóbbi időben számos fenyegetés érte, és ez indokolja, hogy az incidenst a terrorizmusellenes parancsnokság különleges ügyekre szakosodott nyomozói vizsgálják.



A rendőrségi beszámolóhoz fűzött háttértájékoztatás szerint a Scotland Yard terrorizmusellenes parancsnoksága folyamatosan dolgozik olyan fenyegetések elhárításán, amelyek Iránból érik Nagy-Britanniát, és 2022 óta számos olyan tervet sikerült meghiúsítani, amelyek brit vagy Nagy-Britanniában élő, az iráni rezsim által ellenségnek tartott egyének elrablására vagy meggyilkolására irányultak.



A brit kormány nemrégiben szankciókat jelentett be az iráni Iszlám Forradalmi Gárda több illetékese, valamint a teheráni rezsimmel együttműködő szervezett bűnözői csoportok ellen, elsősorban brit, illetve Nagy-Britanniában tevékenykedő újságírók és jogvédő aktivisták fenyegetése miatt.



A szankciók előzményeként az ITV News brit kereskedelmi hírtelevízió feltáró riportot közölt arról, hogy az iráni fegyveres testület egyik különleges egysége merényletterveket szőtt az Iran International két műsorvezetője ellen.



Az ITV News riportműsorából kiderült, hogy iráni hírszerzési ügynökök 200 ezer dollárt ajánlottak egy embercsempésznek a médiaorgánum két munkatársának meggyilkolásáért, az embercsempész azonban kapcsolatba lépett az ITV-vel és beszámolt az ügyről.



A brit kormány a szankciók bejelentésével egy időben közölte, hogy az iráni rezsim 2022 januárja óta legalább tizenöt alkalommal próbálkozott brit állampolgárok, illetve Nagy-Britanniához kötődő más személyiségek meggyilkolásával.



Nagy-Britannia ugyanakkor diplomáciai kapcsolatokat tart fenn Iránnal, és naponta közvetlen menetrendszerű légijáratok is közlekednek a két ország között.