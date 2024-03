Ukrajnai háború

Belgium 100 millió eurós támogatást küld Ukrajnának vadászrepülőgépei karbantartására

Tavaly októberben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök brüsszeli látogatása során a belga kormány ígéretet tett arra is, hogy 2025-től belga F-16-osokat bocsát Ukrajna rendelkezésére. 2024.03.29 21:06 MTI

A belga kormány jóváhagyta az Ukrajnának szánt 25. katonai segélyezési tervet, amely 100 millió eurós segélyt tartalmaz az ukrajnai F-16-os vadászrepülőgépflotta karbantartására - jelentette be pénteken Ludivine Dedonder szövetségi védelmi miniszter.



Belgium az úgynevezett "F-16-os koalíció" része, amely 13 országot tömörít Dánia, Hollandia és az Egyesült Államok vezetésével, azzal a céllal, hogy elősegítse Ukrajnának létrehozni a vadászgépeken alapuló jövőbeli légierejét.



"Belgium a kezdetektől fogva elkötelezte magát e koalíció mellett" - emlékeztetett a miniszter sajtónyilatkozatában. "Az ukrán technikusok képzését már megkezdtük az F-16-os flotta üzemeltetési karbantartására, és Dániában folyamatosan részt veszünk a leendő pilóták kiképzésében. A belga honvédelem továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a területének visszaszerzéséért és lakosságának védelméért folytatott harcában" - tette hozzá a védelmi miniszter.



Tavaly októberben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök brüsszeli látogatása során a belga kormány ígéretet tett arra is, hogy 2025-től belga F-16-osokat bocsát Ukrajna rendelkezésére.