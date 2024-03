USA

A klímavédelemre hivatkozva komoly szigorítást jelentett be az új teherjárművekre az amerikai környezetvédelmi hatóság

Szigorú új szabályokat jelentett be az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (Environment Protection Agency) pénteken az Egyesült Államokban gyártott nehézjárművekre.



A szövetségi környezetvédelmi szervezet véglegesített szabályai előírják a gyártóknak, hogy 2026-tól új modelljeiknek növekvő arányban kell teljes mértékben nulla károsanyag-kibocsátásúnak lenniük.



A hatóság vezetője szerint az új szabályok nyomán nagy mértékben mérséklődik majd a nagy teljesítményű járművek szennyezése. A szabályok 2026-ban lépnek életbe, és 2032-ig fokozatosan szigorodnak arra vonatkozóan, hogy az új kamion-, teherautó- és buszmodelleknek milyen arányban kell nulla-kibocsátásúnak lenniük.



Az amerikai kormányzat előzetes számításai szerint az átállás nyomán 2032-re a tehergépjárművek 50 százaléka, a rövid távon közlekedő pótkocsis teherautók 32 százaléka, míg a nagy távolságot megtevő kamionok 25 százaléka lehet teljes mértékben elektromos. Az intézkedés érinti a buszokat is.



A szövetségi hatóságok adatai szerint az Egyesült Államok teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 29 százaléka származik a közlekedésből, csak a közúti közlekedés pedig 23 százalékot tesz ki.



Jelenleg az új szabályok által érintett teherautók eladásainak kevesebb mint 1 százalékát teszik ki a teljesen elektromos járművek - derül ki a legnagyobb előállítókat tömörítő Teherautó- és Motorgyártók Szövetségének adataiból.



Az Amerikai Üzemanyag és Petrolkémiai Előállítók nevű szervezet (American Fuel & Petrolchemical Manufactureres) és az Amerikai Üzemanyag Intézet (American Petroleum Institute) vezetői közleményben tiltakoztak, és a kongresszust arra szólították fel, hogy szavazzon a szabályok módosításáról, valamint kilátásba helyezték, hogy az előírások miatt bíróságon perlik be a kormányzatot.