Ukrajnai háború

Újabb drón roncsait találták meg román területen

Tavaly szeptember óta az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó folyami kikötők ellen intézett orosz támadások során több ízben zuhantak le. 2024.03.29 12:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csütörtök este egy repülő eszköz, valószínűleg drón roncsait találták meg Romániában, a Brailai Nagyszigeten egy mezőgazdasági területen - erősítette meg pénteken a román védelmi minisztérium (MAPN).



A védelmi tárca, a honvédelmi, nemzetbiztonsági és közrendvédelmi rendszer más, specializált alakulataival közösen helyszíni vizsgálatokat végez az incidens körülményeinek tisztázása érdekében - olvasható a közleményben.



Szemtanúk beszámolói alapján a DeBraila.ro helyi hírportál azt írta, hogy csütörtök este egy erős hangot kiadó, fényes repülő tárgy haladt át a Duna felett, amely helyi idő szerint 22 óra körül hangos robajjal csapódott be a Braila várostól néhány kilométernyire lévő Filipoiu-farm térségében, a Duna romániai szakaszán található, csak komppal megközelíthető szigeten.



A beszámolóját szemtanúk fotóival és videófelvételeivel illusztráló portál szerint az ukrán határtól több mint 20 kilométernyire történt becsapódás helyén mintegy négy méter átmérőjű kráter keletkezett.



Tavaly szeptember óta az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó folyami kikötők ellen intézett orosz támadások során több ízben zuhantak le - vélhetően az ukrán légelhárítás által lelőtt - drónok a NATO-tag Románia területén. Ezt követően az Egyesült Államok és Németország is újabb harci repülőgépeket küldött a térségbe a román légtérvédelem megerősítése érdekében.



Románia a határ mentén több légvédelmi óvóhelyet épített a polgári lakosság védelme érdekében, és az ukrán kikötők elleni orosz légitámadások idején rendszeresen küld RO-Alert riasztásokat a szomszédos Tulcsa és Galac megyei lakosok telefonkészülékeire, amelyekben arra figyelmezteti őket: fennáll a veszélye, hogy a légtérből lezuhanó tárgyak (drónok vagy lelőtt drónok darabjai) csapódjanak be román területre.