Háború

Ukrajna a 'jéghegy csúcsa' - Lavrov

Az ukrajnai konfliktus csak egy része az Oroszország és a Nyugat közötti szélesebb körű szembenállásnak, amely mindenáron Moszkva megfékezésére törekszik - mondta Szergej Lavrov külügyminiszter.



Az Izvesztyija című lapban pénteken megjelent interjúban Lavrov kijelentette, hogy a Nyugat által támogatott 2014-es kijevi puccs után az új ukrán hatóságok "háborút indítottak saját népük ellen" a Donbászban.



Az ellenségeskedéseket - mondta a miniszter - csak az azóta megszűnt minszki megállapodások állították meg, amelyek célja az volt, hogy Donyeck és Luhanszk régióknak különleges státuszt biztosítsanak az ukrán államon belül.



Lavrov szerint azonban mind Pjotr Porosenko volt ukrán elnök, mind Vlagyimir Zelenszkij hivatalban lévő kormánya időközben mindent megtett az orosz nyelv és kultúra visszaszorítása érdekében, szigorú korlátozásokat vezetve be, amelyek minden téren az orosz nyelv csökkentését célozták.



Moszkva ismételten felszólította Kijev nyugati támogatóit, hogy ítéljék el és vessenek véget a diszkriminatív politikának, amely Ukrajna alkotmányát is sérti - mondta Lavrov. Azonban "a nyugati országok közül, amelyek most Ukrajnát minden vádtól megvédik, egyetlenegy sem ítélte el nyilvánosan ezeket a teljesen törvénytelen intézkedéseket" - hangsúlyozta.



"Az egyetlen magyarázat az, hogy Ukrajna a jéghegy csúcsa. És hogy a Nyugat deklarált célja, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra".



Lavrov hozzátette, hogy ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok, akik a Nyugat parancsát teljesítik, amikor erről a küldetésről van szó, "bármit megtehetnek, beleértve a... nácizmus közvetlen támogatását is. Ez szomorú".



Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta, hogy az ukrajnai konfliktus könnyen elkerülhető lett volna, ha a Nyugat figyelembe vette volna Moszkva biztonsági érdekeit. Ezeket az érdekeket azonban "teljesen figyelmen kívül hagyták", amikor a NATO a kelet-európai államok és a volt szovjet köztársaságok bevonásával közelebb került Oroszország határaihoz - tette hozzá Putyin.



Az orosz elnök azt is többször elmondta, hogy Moszkva ukrajnai katonai hadjáratának fő céljai a szomszédos állam "denácifikálása" és "demilitarizálása", valamint a Donbász lakosságának védelme a kijevi támadásoktól. A két donbászi köztársaság, két másik volt ukrán régióval együtt, 2022 őszén elsöprő többséggel szavazott az Oroszországhoz való csatlakozásra.