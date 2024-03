Társadalom

Egy hollandiai kórház hormonkezelést kínál a 'nemi identitászavarban' szenvedő gyerekek számára

A groningeni UMCG Beatrix Gyermekkórház áprilistól hormonkezelést kínál azon gyermekek számára, akik nemi identitászavarban szenvednek, vagyis "úgy érzik, hogy nem a megfelelő testben születtek" - jelentette be a hollandiai egészségügyi intézmény szerdán.



A kórház honlapján közzétett tájékoztatás szerint a "nemi diszfóriában" szenvedő gyermekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy pubertásgátlókat vagy keresztnemű hormonnal történő kezelést kapjanak.



A pubertásblokkolók a serdülést kiváltó hormonhatásokat semlegesítik, az UMCG szerint ez "időt biztosít a gyerekeknek arra, hogy felfedezzék, melyik nemi kezelésre vágynak". A gyermekek kaphatnak keresztnemű hormonokat vagy a kívánt nemhez tartozó hormonokat is.



"A nemi diszfóriában szenvedő gyermekeknél súlyos pszichológiai problémák alakulhatnak ki a pubertáskorban, mivel a "nem a megfelelő testben" való létezés érzését erősíti például a mellnövekedés és a menstruáció vagy a tesztoszterontermelés miatti szakállnövekedés - olvasható a kórház közleményében.



Az UMCG felhívta a figyelmet arra, hogy a kezelésnek kockázatai is vannak, ezért "gondosan mérlegelés alá vetik, mely gyermekek és serdülők esetében van szükség hormonkezelésre, és a gyermekeket mind fizikailag, mind pszichésen szoros figyelemmel kísérik a kezelés során".



A nemi identitászavarban szenvedő gyermekeknek Hollandiában az amszterdami és a nijmegeni UMCG klinikákon is kínálnak már hormonkezeléseket, a várólisták azonban mindenhol hosszúak a kórház közlése szerint.



"Az UMCG szakemberei a nijmegeni és amszterdami kollégáikkal együtt kutatásokat fognak végezni annak érdekében, hogy tovább javítsák a gyermekek és fiatalok nemi alapú ellátását, és még jobb tudományos alapokra helyezzék azt" - olvasható a kórház közleményében.