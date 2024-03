Izraeli-palesztin

Tovább harcol három fronton az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg (IDF) három fronton harcol szerdán, a gázai háború százhetvenharmadik napján: a Gázai övezetben, Ciszjordániában és a libanoni, északi határnál.



Az IDF szóvivőjének jelentése szerint tovább folytatódnak a harcok az övezet északi részén, a Gáza városban fekvő Sifa kórház területén. "A katonák hadviselés közben elkerülik a civilek, a betegek, az orvoscsoportok és az egészségügyi felszerelések megkárosítását" - hangsúlyozta a szóvivő.



"Megöltek több tucat iszlamista fegyverest az elmúlt napon, és a kórház területén felszámoltak terroristainfrastruktúrát és fegyverarzenált. Mostanáig a terrorszervezetekhez tartozók százait tartóztatták le" - tette hozzá.



A szóvivő a Hán-Junisz környékén, az övezet déli részén, az Al-Amal Kórház környékén, és a város Al-Karara negyedében zajló csatákról is tájékoztatott. "Az elmúlt napon terroristákat semmisítettek meg a levegőből, és sok fegyvert találtak ebben a térségben is, köztük rakétakilövőket, gépfegyvereket és gránátokat" - mondta.



Izrael arcfelismerő technológiákat működtet a Gázai övezetben. Ez egy költséges, kísérleti terv a tömeges megfigyelés végrehajtására, amely magában foglalja a palesztinok arcvonásainak tudtuk és jóváhagyásuk nélküli összegyűjtését és katalogizálását.



A titkosszolgálati tisztviselők szerint kezdetben az izraeli túszok felkutatására használták a technológiát, amelyre a szárazföldi hadműveletek megindítása óta egyre inkább támaszkodnak az övezetben tartózkodó terroristák felkutatására. Ugyanakkor elismerték, hogy a rendszer olykor ártatlan gázaiakat is azonosított körözött Hamász-harcosként.



A Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium szerint hetvenhatan haltak meg és százketten sebesültek meg az elmúlt napon az övezetben, a háború kitörése óta összesen 32 490-en vesztették életüket és 74 889-en megsérültek.



Izrael szerint ezek az adatok ellenőrizetlenek, nem tesznek különbséget civilek és fegyveresek között, és felsorolják az összes halálos áldozatot, akár Izrael okozta a halálukat, akár nem. Köztük vannak például azon robbanások áldozatai is, amelyekről feltételezhető, hogy a több száz hibás vagy célpontot tévesztett rakéta vagy más, iszlamista fegyveresek okozta tűz miatt következtek be.



Az IDF szóvivője bejelentette, hogy kedd este három iszlamista terroristát öltek meg a terrorelhárítók a ciszjordániai Dzseninben. Egyikükkel mesterlövész végzett, miután pokolgépet dobott az izraeli biztonságiakra, a két másik fegyveres terroristát pedig a levegőből öltek meg.

Emellett megsemmisítettek egy járművet, amelyben bevetésre kész robbanószerkezetek voltak. Ciszjordániában letartóztattak tíz, terrortevékenységért körözött palesztint is. A háború kezdete óta mintegy 3600 embert fogtak el Ciszjordániában, közülük mintegy 1600-an a Hamászhoz tartoznak.



Szerda reggel mintegy negyven rakétát lőttek ki Izrael északi határvidékére, ezek indítását a libanoni Hezbollah síita milícia vállalta magára. Tíz rakéta Kirjat Smóna városban csapódott be, ahol egy még működő üzemben életét vesztette egy 38 éves dolgozó. Az IDF elrendelte a járműforgalom leállítását a határhoz közeli utakon.