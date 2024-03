Tragédia

Ketten meghaltak, több mint száz ember kórházba került egy japán étrendkiegészítő miatt

Visszavonták azt a japán étrendkiegészítőt, amelynek fogyasztása miatt ketten meghaltak, több mint száz ember pedig kórházba került - jelentette a japán egészségügyi minisztérium államtitkára.



A Kobayashi Pharmaceutical vállalat által gyártott étrendkiegészítő a beni-kodzsi nevű összetevőt is tartalmazza, amely egy vörösélesztő által erjesztett, majd porrá őrölt rizskészítmény, és amelynek koleszterincsökkentő hatást tulajdonítanak.



Az oszakai központú gyógyszergyártó más vállalatok számára is értékesítette a vörös rizsport, ezért egyéb élelmiszergyártók termékei, köztük miszo, rágcsálnivalók és ecetes öntetek is visszahívásra kerültek - közölte az államtitkár.



Eddig 106 olyan ember került kórházba, aki az alapanyagot tartalmazó készítményekből vagy élelmiszerekből fogyasztott, ugyanakkor nem mindegyikük esetében bizonyítható, hogy közvetlen összefüggés van a termékek és megbetegedésük között.



A vörösélesztővel erjesztett rizs előállítása során mérgező citrinin szabadulhat föl, amely veseelégtelenséget, gombás vesebetegséget okozhat.



A fermentált rizspor gyakorta használatos a hagyományos ázsiai orvoslásban, a koleszterinszint csökkentésére, vagy szívelégtelenségek kezelése esetén. Továbbá ételszínezékként és ízesítőként is alkalmazható.