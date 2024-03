Izraeli-palesztin

Nagy-Britannia légi úton juttatott be élelmiszert a Gázai övezetbe

A szállítmány ledobására kijelölt célterületet az akció előtt és közben is megfigyelés alatt tartották annak érdekében, hogy a segélycsomag közvetlenül a polgári lakossághoz jusson el. 2024.03.26 22:30 MTI

Nagy-Britannia több mint tíz tonna élelmiszert juttatott be légi úton a Gázai övezetbe.



A londoni védelmi minisztérium keddi tájékoztatása szerint a szállítmányt, amely lisztet, vizet, rizst, étolajat, konzerveket és csecsemőtápszert tartalmaz, a brit királyi légierő (RAF) egyik Airbus A400M típusú katonai teherszállító repülőgépe dobta le előző nap ejtőernyővel Gáza északi partvidékén.



A brit légierő most hajtott végre először ilyen műveletet ezzel a repülőgéptípussal.



A repülőgép Jordániából, Ammánból szállt fel.



A minisztériumi tájékoztatás szerint a szállítmány ledobására kijelölt célterületet az akció előtt és közben is megfigyelés alatt tartották annak érdekében, hogy a segélycsomag közvetlenül a polgári lakossághoz jusson el.



A műveletben a légierő mellett a brit hadsereg katonái is részt vettek.



A londoni védelmi tárca ismertetése szerint Nagy-Britannia korábban is hozzájárult gázai légi segélyműveletekhez: Jordániának és Bahreinnek nemrégiben hatszáz olyan ejtőernyőt adott át, amelyeket légi szállítmányok célba juttatásához lehet használni.



A brit kormány emellett az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval, Ciprussal és az Egyesült Arab Emírségekkel együttműködve dolgozik azon, hogy közvetlen tengeri szállítási folyosót lehessen megnyitni Gáza felé - áll a brit védelmi minisztérium keddi tájékoztatásában.



A tárca szerint a brit hidrográfiai szolgálat a gázai partvonal felmérésének adatait megosztotta amerikai tervezőkkel, elősegítve egy ideiglenes segélykirakó móló létesítését is.



Nagy-Britannia a múlt héten több mint kétezer tonna élelmiszert juttatott szárazföldi úton a Gázai övezetbe, két hete pedig 150 tonnás segélyszállítmányt állított össze a gázai lakosság számára. Ez a csomag 13 440 takarót, 840 családi méretű sátrat, hatezer matracot és több mint háromezer női higiénés készletet tartalmazott.



A brit kormány mindemellett egy teljesen felszerelt tábori kórházat is Gázába szállított.



A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet tavaly október 7-én Izrael déli térségében példátlan terrortámadást hajtott végre, amelyben 1200 ember meghalt, háromezren megsérültek. A Hamász fegyveresei Gázába hurcoltak 240 túszt, akiknek többsége még mindig fogságban van.



Izrael ezután átfogó hadműveleteket kezdett az övezetben azzal a meghirdetett céllal, hogy felszámolja a Hamász politikai és katonai gépezetét.