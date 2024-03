USA

A képviselőház újabb meghallgatást tartott a Biden-család befolyással való visszaélésének gyanúja miatt

Hazugsággal vádolta Hunter Bident korábbi üzlettársa a képviselőház éles vitával kísért meghallgatásán, amit Joe Biden elnök hivatali eltávolítási eljárásának vizsgálata keretében tartottak Washingtonban. 2024.03.27 02:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán Tony Bobulinski, Hunter Biden egykori üzlettársa azt állította, hogy az elnök fia, Hunter Biden hamisan tanúskodott, és "végig hazudott" a képviselőház korábbi meghallgatásán. Az elnök fiának volt üzleti partnere szerint Hunter Biden többek között valótlanságot mondott pénzügyeivel kapcsolatban, valamint arról is, hogy apja a politikai pozícióját felhasználta-e egy kínai üzlettársra való nyomásgyakorlásban.



A vizsgált időszak jó részében Joe Biden az Egyesült Államok alelnöke volt.



Tony Bobulinski a meghallgatáson egy demokrata képviselő kérdésére válaszolva kijelentette, látta és érintettje volt annak, hogy Joe Biden súlyos bűncselekményeket és szabálysértéseket követett el.



Jared Moskowitz demokrata képviselő ezt követően a képviselőházi bizottság republikánus vezetőihez fordult, hogy, "amennyiben tényleg elegendő bizonyíték van a birtokukban súlyos bűncselekményekre, akkor rendeljenek el szavazást Biden elnök hivatali eltávolításáról", az úgynevezett impeachmentről.



Egy másik demokrata képviselő, Greg Casar a vitában kijelentette, hogy ugyan "már mindenkit meghallgattak, akivel Hunter Biden egykor kezet fogot", Joe Biden érintettségére nem derült fény. A demokrata politikus azt vetette fel, hogy Donald Trump vejének, Jared Kushnernek 2 milliárd dolláros szaúdi üzletét is vizsgálják.



Egy republikánus képviselő kérdésére, miszerint hazugság volt-e Joe Biden részéről, amikor azt állította, hogy soha nem találkozott fia üzleti partnereivel és családja pénzekhez sem jutott kínai üzleti érdekeltségektől, Tony Bobulinski igennel válaszolt.



A nyolc órán keresztül tartó képviselőházi meghallgatást követően James Comer, az alsóházi felügyeleti bizottságának elnöke bejelentette, hogy Joe Biden elnököt is meg fogja hívni vallomástételre a vizsgálat keretében. A republikánus politikus szerint arra a kérdésre vár választ az elnöktől, hogy "segítségével családja miért kapott több tízmillió dollárt külföldi vállalatoktól".

A Fehér Ház szóvivője, Ian Sams a képviselőházi meghallgatást követően azt mondta, hogy az ülés "szégyen volt a képviselőházi republikánusokra nézve, és teljes időpazarlás". Hozzátette, hogy az amerikaiak valós ügyek megoldását várják.



A Joe Biden ellen indult impeachmentvizsgálat keretében a képviselőházi bizottság szerdai ülésére meghívást kapott Hunter Biden is, hogy a nyilvános eseményen maga is vallomást tegyen, amivel nem élt. Joe Biden fia februárban már megjelent a testület ülésén, amikor zárt ajtók mögött válaszolt a kérdésekre azzal kapcsolatban, hogy édesapja tudott-e, és részt vett-e üzleti ügyeiben.



Joe Biden elnök korábban több alkalommal határozottan, a nyilvánosság előtt állította, hogy soha semmilyen tudomása nem volt fia üzleti ügyeiről, és azokban nem volt érintettsége sem.